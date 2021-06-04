Мишель Андраде рассказала, сколько ей платит Потап
Украинская поп-певица и новая ведущая шоу "Орел&Решка. Земляне" Мишель Андраде, которую недавно заподозрили в романе с Позитивом рассказала об отношениях с Потапом.
Какие гонорары ей платит продюсер, а также о своем самом дорогом клипе артистка рассказала в интервью Александре Кучеренко в программе "Утро в большом городе" на ICTV.
По словам певицы, ее заработок в Mozgi Entertainment, руководителем которого и является Потап, постоянно разнится.
"Вообще по-разному. Возможно, иногда больше 10% от концерта", - призналась Мишель в рубрике "33 за 3".
Также стало известно, что самым дорогим в творчестве певицы оказался клип на песню "Сделай музыку погромче", режиссером которого выступил Алан Бадоев.
Андраде говорит, что клип стоил 30-50 тыс. долларов.
На провокационный вопрос Александры - или спела бы дуэтом с Олегом Винником, - поп-звезда ответила честно: "Нет".
"Он классный, но у нас несколько разные стили", - объяснила она.
А еще 24-летняя звезда призналась, что пока не готова сняться обнаженной в новом клипе или для журнала. Но в перспективе Мишель рассматривает такое предложение.
Ранее мы сообщали, что Мишель Андраде получила серьезную травму шеи, за которой ей пришлось отменить важный концерт.
Также девушка удивила пикантными фотографиями для мужского глянца.