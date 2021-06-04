ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап

Новость на русском →
П'ятниця 04 червня 2021 21:03
Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап Фото: Мішель Андраде (instagram.com/mishvirmish)
Автор: Тетяна Самарук

Українська поп-співачка і нова ведуча шоу "Орел&Решка. Земляне" Мішель Андраде, яку нещодавно запідозрили у романі з Позитивом розповіла про стосунки з Потапом.

Які гонорари їй платить продюсер, а також про свій найдорожчий кліп артистка розповіла в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.

За словами співачки, її заробіток у Mozgi Entertainment, керівником якого і є Потап, постійно різниться.

"Взагалі по-різному. Можливо, іноді понад 10% від концерту", - зізналася Мішель у рубриці "33 за 3".

Також стало відомо, що найдорожчим у творчості співачки виявився кліп на пісню "Сделай музыку погромче", режисером якого виступив Алан Бадоєв.

Андраде каже, що кліп вартував 30-50 тис. доларів.

На провокаційне запитання Олександри - чи заспівала б дуетом з Олегом Винником, - попзірка відповіла чесно: "Ні".

"Він класний, але у нас дещо різні стилі", - пояснила вона.

А ще 24-річна зірка зізналася, що поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. Але в перспективі Мішель розглядає таку пропозицію.

Раніше ми повідомляли, що Мішель Андраде отримала серйозну травму шиї, через яку їй довелося скасувати важливий концерт.

Також дівчина здивувала пікантними фотографіями для чоловічого глянцю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Персони Мішель Андраде
LITE
Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 4 червня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини