Мішель Андраде розповіла, скільки їй платить Потап

Українська поп-співачка і нова ведуча шоу "Орел&Решка. Земляне" Мішель Андраде, яку нещодавно запідозрили у романі з Позитивом розповіла про стосунки з Потапом.

Які гонорари їй платить продюсер, а також про свій найдорожчий кліп артистка розповіла в інтерв'ю Олександрі Кучеренко в програмі "Ранок у великому місті" на ICTV.

За словами співачки, її заробіток у Mozgi Entertainment, керівником якого і є Потап, постійно різниться.

"Взагалі по-різному. Можливо, іноді понад 10% від концерту", - зізналася Мішель у рубриці "33 за 3".

Також стало відомо, що найдорожчим у творчості співачки виявився кліп на пісню "Сделай музыку погромче", режисером якого виступив Алан Бадоєв.

Андраде каже, що кліп вартував 30-50 тис. доларів.

На провокаційне запитання Олександри - чи заспівала б дуетом з Олегом Винником, - попзірка відповіла чесно: "Ні".

"Він класний, але у нас дещо різні стилі", - пояснила вона.

А ще 24-річна зірка зізналася, що поки не готова знятися оголеною у новому кліпі чи для журналу. Але в перспективі Мішель розглядає таку пропозицію.