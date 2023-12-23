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Міс Земля 2023: хто отримав титул найгарнішої дівчини світу (фото)

Переможниці конкурсу Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
Автор: Іванна Пашкевич

У в'єтнамському місті Хошимін відбулася церемонія нагородження переможниць міжнародного конкурсу краси Міс Земля. Титул найгарнішої дівчини світу отримала представниця Албанії Дріта Зірі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.

Як пройшов фінал конкурсу Міс Земля 2023

У змаганні брали участь 84 красуні з різних куточків світу.

Журі оцінювало учасниць за різними критеріями, такими як зовнішність, розум, харизма та активна роль у підтримці екології.

У результаті конкурсу було визначено чотири переможниці, кожна з яких символізувала одну з чотирьох стихій - Землю, Повітря, Вогонь і Воду.

Чотири переможниці Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)

Титули віце-міс дісталися представницям Філіппін, Таїланду і В'єтнаму, яких було визнано Міс Повітря, Міс Вогонь і Міс Вода відповідно.

Найвищим званням вважається титул Міс Земля.

Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri)

Переможниця Дріта Зірі, яка є випускницею факультету міжнародних відносин, активно займається питаннями екології. Вона є послом доброї волі ЮНЕП і виступає за збереження природи.

Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri​​​​​​​)

Яке місце дісталося Україні

На Міс Земля 2023 Україну представляла 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття.

Анастасія Феєр (фото: instagram.com/missearth)

Їй не вдалося потрапити навіть до першої двадцятки фіналісток конкурсу.

ТОП-20 Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)

Нещодавно ми розповідали, що конкурс Міс Франція вперше виграла дівчина з коротким волоссям.

Також дізнайтесь, звідки взялася зачіска піксі, через яку 20-річна Міс Франція потрапила в скандал.

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