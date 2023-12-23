Міс Земля 2023: хто отримав титул найгарнішої дівчини світу (фото)

У в'єтнамському місті Хошимін відбулася церемонія нагородження переможниць міжнародного конкурсу краси Міс Земля. Титул найгарнішої дівчини світу отримала представниця Албанії Дріта Зірі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт заходу.
У змаганні брали участь 84 красуні з різних куточків світу.
Журі оцінювало учасниць за різними критеріями, такими як зовнішність, розум, харизма та активна роль у підтримці екології.
У результаті конкурсу було визначено чотири переможниці, кожна з яких символізувала одну з чотирьох стихій - Землю, Повітря, Вогонь і Воду.
Чотири переможниці Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
Титули віце-міс дісталися представницям Філіппін, Таїланду і В'єтнаму, яких було визнано Міс Повітря, Міс Вогонь і Міс Вода відповідно.
Найвищим званням вважається титул Міс Земля.
Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri)
Переможниця Дріта Зірі, яка є випускницею факультету міжнародних відносин, активно займається питаннями екології. Вона є послом доброї волі ЮНЕП і виступає за збереження природи.
Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri)
На Міс Земля 2023 Україну представляла 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття.
Анастасія Феєр (фото: instagram.com/missearth)
Їй не вдалося потрапити навіть до першої двадцятки фіналісток конкурсу.
ТОП-20 Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
Нещодавно ми розповідали, що конкурс Міс Франція вперше виграла дівчина з коротким волоссям.
Також дізнайтесь, звідки взялася зачіска піксі, через яку 20-річна Міс Франція потрапила в скандал.