Міс Земля 2023: хто отримав титул найгарнішої дівчини світу (фото)

Як пройшов фінал конкурсу Міс Земля 2023

У змаганні брали участь 84 красуні з різних куточків світу.

Журі оцінювало учасниць за різними критеріями, такими як зовнішність, розум, харизма та активна роль у підтримці екології.

У результаті конкурсу було визначено чотири переможниці, кожна з яких символізувала одну з чотирьох стихій - Землю, Повітря, Вогонь і Воду.

Чотири переможниці Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)

Титули віце-міс дісталися представницям Філіппін, Таїланду і В'єтнаму, яких було визнано Міс Повітря, Міс Вогонь і Міс Вода відповідно.

Найвищим званням вважається титул Міс Земля.

Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri)

Переможниця Дріта Зірі, яка є випускницею факультету міжнародних відносин, активно займається питаннями екології. Вона є послом доброї волі ЮНЕП і виступає за збереження природи.

Дріта Зірі (фото: instagram.com/drita_ziri​​​​​​​)

Яке місце дісталося Україні

На Міс Земля 2023 Україну представляла 21-річна Анастасія Феєр із Закарпаття.

Анастасія Феєр (фото: instagram.com/missearth)

Їй не вдалося потрапити навіть до першої двадцятки фіналісток конкурсу.

ТОП-20 Міс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)