RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мисс Земля 2023: кто получил титул самой красивой девушки мира (фото)

Победительницы конкурса Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)
Автор: Иванна Пашкевич

Во вьетнамском городе Хошимин состоялась церемония награждения победительниц международного конкурса красоты Мисс Земля. Титул самой красивой девушки мира получила представительница Албании Дрита Зири.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт мероприятия.

Как прошел финал конкурса Мисс Земля 2023

В соревновании принимали участие 84 красавицы из разных уголков мира.

Жюри оценивало участниц по разным критериям, таким как внешность, ум, харизма и активная роль в поддержании экологии.

В результате конкурса были определены четыре победительницы, каждая из которых символизировала одну из четырех стихий - Землю, Воздух, Огонь и Воду.

Четыре победительницы Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)

Титулы вице-мисс достались представительницам Филиппин, Таиланда и Вьетнама, которые были признаны Мисс Воздух, Мисс Огонь и Мисс Вода соответственно.

Самым высоким званием считается титул Мисс Земля.

Дрита Зири (фото: instagram.com/drita_ziri)

Победительница Дрита Зири, которая является выпускницей факультета международных отношений, активно занимается вопросами экологии. Она является послом доброй воли ЮНЕП и выступает за сохранение природы.

Дрита Зири (фото: instagram.com/drita_ziri​​​)

Какое место досталось Украине

На Мисс Земля 2023 года Украину представляла 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатья.

Анастасия Фейер (фото: instagram.com/missearth)

Ей не удалось попасть даже в первую двадцатку финалисток конкурса.

ТОП-20 Мисс Земля 2023 (фото: instagram.com/missearth)

Недавно мы рассказывали, что конкурс Мисс Франция впервые выиграла девушка с короткими волосами.

Также узнайте, откуда взялась прическа пикси, из-за которой 20-летняя Мисс Франция попала в скандал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота