"Міс Всесвіт 2025". Стало відомо, хто представить Україну: фото красуні

"Міс Україна Всесвіт 2025" стала Софія Ткачук з Рівного. Дівчина перемогла в голосуванні, яке проводилося серед журі конкурсу, і тепер представить нашу країну на світовому конкурсі, що відбудеться в листопаді 2025 року, в Таїланді.
Що відомо про красуню - читайте і дивіться у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Попри складну ситуацію в країні, організатори конкурсу вирішили й цього разу не проводити гучний національний відбір. Ім’я переможниці визначали онлайн-голосуванням і під час особистих інтерв’ю.
У фіналі змагалося п’ятеро претенденток, але журі одноголосно обрало 25-річну Софію Ткачук.
"Члени журі відзначили її як харизматичну, комунікабельну особистість із глибокими знаннями іноземних мов і досвідом міжкультурної взаємодії - якостями, що посилюють дипломатичну місію конкурсу", - повідомили у дописі.
Софія добре знає, що таке жити між культурами. У чотири роки її родина переїхала за кордон.
Відтоді вона росла в іншому середовищі, але не забула, ким є насправді.
"Коли мені було чотири роки, моя родина виїхала за кордон. Я зростала серед різних мов і культур, але завжди відчувала: моє коріння - в Україні, а моя душа - українська", - прокоментувала "Міс Всесвіт Україна".
Софія Ткачук (фото: instagram.com/missukraine_universe)
За плечима Софії - диплом бакалавра EAE Business School у Барселоні, вільне володіння англійською та іспанською, досвід у бізнесі та міжнародних проєктах.
Зокрема, вона працювала в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців.
Сьогодні вона - підприємниця, яка досліджує макроекономіку та інвестиції. Але головне - прагне змінювати уявлення про конкурс краси.
Софія Ткачук (фото: instagram.com/missukraine_universe)
Для Софії це не лише про вбрання чи зовнішність, а й про глибину.
Вона хоче додати "Міс Україна Всесвіт" гуманітарного сенсу - і надихати інших розкривати свій потенціал.
Нагадаємо, У 2024 році корону "Міс Україна Всесвіт" носила одеситка Аліна Пономаренко.
Вона представляла країну на міжнародній арені, однак увійти до двадцятки фіналісток світового конкурсу їй не вдалося.
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При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Instagram Софії Ткачук і Міс Всесвіт.