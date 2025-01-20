"Міс Україна-2024" Марія Мельниченко: Хочу нагадувати світу про війну і героїзм нашого народу

– Що підштовхнуло вас взяти участь у конкурсі?

– Серце. Можливо, це звучить дивно, але я просто відчула, що маю спробувати. Всередині мене жила маленька іскра надії, яка підштовхувала зробити крок уперед. Для мене участь у конкурсі стала шансом подолати власні страхи та довести собі, що я можу.

Українські жінки мають неймовірну рушійну силу, яка допомагає їм долати будь-які труднощі. Це сила, що йде зсередини - вона в нашій витримці, наполегливості та вмінні вірити в себе, навіть коли здається, що світ сумнівається.

– Як ваші рідні та близькі відреагували на вашу ідею піти на "Міс Україна"?

– Ніхто з моїх рідних і близьких не знав, що я вирішила взяти участь у конкурсі "Міс Україна". Я тримала це в секреті до останнього, навіть від батьків. Вони дізналися лише тоді, коли в соцмережах почали з’являтися публікації з іменами учасниць.

Це було складно - не розповідати, приховувати свою радість і хвилювання, але я обожнюю так робити з важливими подіями в житті та зберігати цей момент тільки для себе, поки він не стане реальністю. Ви б бачили обличчя рідних, коли вони про все дізналися: шок, здивування, нерозуміння як я могла приховувати таке - усе це перетворилося в гордість і підтримку, за що я щиро вдячна.

"Міс Україна-2024" (фото надане прес-службою)

– Як ви оцінюєте рівень конкуренції серед учасниць на конкурсі?

– Рівень конкуренції, чесно кажучи, виявився дещо нижчим, ніж я очікувала, але це зовсім не зменшило значення моєї участі. Для мене конкурс став викликом самій собі. Це була можливість подивитися в очі своїм страхам, сумнівам, а також довести, що я здатна на більше, ніж сама думала. "Міс Україна" навчив мене, що справжня боротьба відбувається не з іншими, а в першу чергу - із самим собою.

– Існує стереотип, що учасниці конкурсів краси не можуть стати справжніми подругами? Ви в це вірите?

– Я можу сміливо сказати, що зруйнувала цей стереотип! Конкурси краси - це не лише про суперництво, а й про можливість зустріти однодумців. У мене досі залишилися дуже теплі стосунки з деякими учасницями. Ми підтримуємо зв’язок, часто спілкуємось, а іноді навіть зустрічаємось на каву чи за смачною вечерею. Ці дівчата надихають мене своєю силою, амбіціями та щирістю.

– Ви вивчаєте фінанси. Чи плануєте реалізувати себе у цій сфері чи більше бачите своє майбутнє у модній та б’юті-індустрії?

– Вивчення фінансів дало мені міцну основу для розуміння бізнесу, управління проектами, що є важливим у будь-якій сфері. Однак зараз я більше бачу своє майбутнє в модній і б’юті-індустрії. Це напрям, який надихає мене творити, розвиватися і допомагати людям відчувати себе красивими, впевненими та гармонійними. Фінанси, безумовно, залишаються важливим інструментом для розвитку у моїй подальшій кар’єрі.

– Поділіться спогадами про своє дитинство. Чи були у вас моменти невпевненості у собі або певні комплекси?

– Дитинство - це час, коли формується наша особистість, і, без сумніву, перехідний вік майже завжди супроводжується комплексами. У мене їх було чимало, і, що найбільш прикро, більшість із них виникли через слова інших людей. Зовні я могла здаватися впевненою, але це часто був лише образ. І з часом я зрозуміла важливу річ: комплекси - це не вирок, їх можна або прийняти, як свою унікальність, або виправити. Наприклад, коли я не могла дивитися на свої зуби без сліз, я поставила брекети, а коли мене не влаштовувало відображення в дзеркалі, я почала активно займатися спортом.

Деякі речі варто не змінювати, а полюбити. Одним із таких прикладів стало моє ластовиння. У дитинстві це вважалося недоліком, і я навіть намагалася його вивести, але з часом зрозуміла, що це не вада, а моя родзинка. Тепер я обожнюю своє ластовиння, іронія в тому, що сьогодні воно в тренді та його навіть домальовують заради краси. Я постійно отримую компліменти й щиро вдячна собі, що знайшла цю внутрішню гармонію.

Марія Мельниченко (фото надане прес-службою)

– Торік на "Міс світу" не було представниць Росії. Якби учасниці з країни-агресорки отримали допуск, чи брали б ви участь у конкурсі?

– Я категорично не підтримую участі країни-агресорки в міжнародних конкурсах, адже на власні очі бачу війну на рідній землі, смерть та руйнування. "Міс світу" - це платформа, яка має об’єднувати, надихати та стояти за справедливість, а не ігнорувати реальність. Проте, якби так склалося, що представниці країни-агресорки отримали допуск, я б однозначно взяла участь у конкурсі.

Моєю метою, як і цього року, було б не просто представити красу та силу України, але й голосно заявити про нашу боротьбу, про правду, про мужність українських жінок, які, можливо, колись теж мріяли взяти участь у конкурсах краси, проте сьогодні захищають нашу країну на фронті.

Цього року конкурс "Міс Україна" об’єднався з ГО "Землячки" задля підтримки жінок-військових: для забезпечення їх комфорту, теплого одягу та необхідної допомоги. Я пишаюсь тим, що знайома з дівчатами, які зараз боронять нашу землю, і їх приклад неймовірно надихає. Як представниця України, я зроблю все можливе, щоб на міжнародній арені розповісти світові про нашу війну, про те, що українські жінки - це героїні, які заслуговують на повагу та підтримку.

– Чи є у вас конкретний план, як використати свою участь у міжнародному конкурсі, щоб привернути увагу світу до війни в Україні? Розкажіть про підготовку до міжнародного конкурсу.

– Як представниця нашої країни на міжнародному конкурсі "Міс Світу", я несу чималу відповідальність, тому найближчий план дій вже сформовано. Моя мета полягає не тільки у транслюванні правильних сенсів, підтекстів чи меседжів, я хочу кожною своєю дією нагадувати про війну в Україні, її величезні втрати та героїзм народу.

Міжнародні конкурси - це насамперед підтримка та співдружність учасниць різних країн і пошук нових шляхів для допомоги. Щодня я працюю над тим, щоб моя участь була змістовною та ефективною. Я активно готую промови для міжнародної аудиторії, вдосконалюю знання англійської мови та працюю з командою комітету конкурсу, щоб кожен мій виступ став ще одним голосом України у світі. Моє завдання - зробити все можливе, щоб про нашу боротьбу знали та пам’ятали.

"Міс Україна" розкрила секрети краси (фото надане прес-службою)

– Які у вас секрети догляду за собою? Як вважаєте, доглядати за собою - це дійсно дорого? Скільки зазвичай витрачаєте на б’юті-рутини?

– Все досить просто: регулярний спорт, достатня кількість води, якісний догляд за шкірою та хороший відпочинок - це основа, яка працює завжди. Важливо слухати свій організм і розуміти, що йому потрібно саме зараз.

Щодо витрат, не можу сказати, що б’юті-рутина забирає у мене великі кошти. З основного - це регулярний манікюр, педикюр, догляд за волоссям і оновлення засобів для шкіри. Бʼюті-рутина не обов’язково має бути дорогою, адже головне - це регулярність і розуміння, що працює саме для вас. Наприклад, базовий догляд за шкірою, режим сну та правильне харчування часто дають кращий результат, аніж найдорожчі процедури.

– У вас чудова фігура. Це більше завдяки генетиці чи все ж ваша заслуга (спорт, особлива дієта чи інші звички)?

– Фігура - це завжди поєднання генетики та роботи над собою. Безумовно, спадковість відіграє свою роль, але основне залежить від дисципліни та звичок. У моєму випадку це результат активного способу життя та любові до руху. Я регулярно тренуюся: тричі на тиждень займаюся у спортзалі, двічі на тиждень відвідую заняття з танців, а коли вдається знайти час, із задоволенням граю у великий теніс.

Щодо харчування, то я намагаюся не переїдати, пити достатньо води та дослухатися до свого організму. Водночас я не обмежую себе жорсткими рамками - спокійно можу дозволити фастфуд чи улюблене солодке, адже для мене важливо знаходити баланс у всьому.

"Міс Україна-2024" розвіяла головний міф про конкурси краси (фото надане прес-службою)

– Як ви вважаєте, чи можуть конкурси краси викликати комплекси у дівчат та жінок, які дивляться на учасниць, схожих на моделей з обкладинок? Чи є у вас певні стереотипи в сфері краси?

– Це дійсно важливе питання. Я вважаю, що конкурси краси можуть бути потужним джерелом мотивації для дівчат, адже вони спонукають піклуватися про себе, ставити цілі та досягати їх. Однак важливо, щоб конкурси не спричиняли комплекси, а навпаки, надихали на самовдосконалення і самоприйняття.

Особисто я вважаю, що краса - це не стандарти, а гармонія, індивідуальність і впевненість у собі. Я хочу показати, що краса буває різною, а також підкреслювати важливість внутрішньої роботи над собою. Стереотипи, безумовно, існують, але я прагну їх руйнувати. Краса - це не лише зовнішність, це ще й сила, розум і доброта. Якщо кожна дівчина пам’ятатиме про це, то жодні стандарти не зможуть вплинути на її впевненість у собі.

– Що ви думаєте про реаліті-шоу, чи хотіли б спробувати себе на ТБ?

– Я не хотіла б спробувати себе в реаліті-шоу, оскільки вважаю, що такі формати часто можуть створювати неправдиве уявлення про учасників. Монтаж і наголос на конфліктах інколи формують реальність, яка не завжди відповідає тому, ким люди є насправді.

Для мене важливо зберігати свою автентичність і показувати себе такою, якою я є, без додаткових маніпуляцій чи сценаріїв. Хоча реаліті-шоу можуть бути цікавими та захопливими для багатьох, але наразі вони не відповідають моїм цінностям та уявленням про чесне самовираження.

– Назвіть улюблені парфуми, пісні, фільми та серіали.

– Моїми улюбленими парфумами, яким я не зраджую вже два роки, є Killian Angels Share

Пісні, які слухаю дуже часто (і українські, і закордонні): з закордонних - "Daylight" від David Kushner. А серед українських виконавців я обожнюю пісні гуртів "Океан Ельзи" та "Скрябін"

Фільми або серіали, які подобаються найбільше: "Інтерстеллар", "Ножі наголо", "1917", "Кінгсман", "Пасажири".