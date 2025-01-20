"Мисс Украина-2024" Мария Мельниченко: Хочу напоминать миру о войне и героизме нашего народа

– Что подтолкнуло вас взять участие в конкурсе?

– Сердце. Возможно, это звучит странно, но я просто почувствовала, что должна попробовать. Внутри меня жила маленькая искра надежды, которая подталкивала сделать шаг вперед. Для меня участие в конкурсе стало шансом преодолеть собственные страхи и доказать себе, что я могу.

У украинских женщин есть невероятная движущая сила, которая помогает им преодолевать любые трудности. Это сила, которая идет изнутри - она в нашей выдержке, настойчивости и умении верить в себя, даже когда кажется, что мир сомневается.

– Как ваши родные и близкие отреагировали на вашу идею пойти на "Мисс Украина"?

– Никто из моих родных и близких не знал, что я решила принять участие в конкурсе "Мисс Украина". Я держала это в секрете до последнего, даже от родителей. Они узнали только тогда, когда в соцсетях начали появляться публикации с именами участниц.

Это было сложно - не рассказывать, скрывать свою радость и волнение, но я обожаю так делать с важными событиями в жизни и хранить этот момент только для себя, пока он не станет реальностью. Вы бы видели лица родных, когда они обо всем узнали: шок, удивление, непонимание как я могла скрывать такое - все это превратилось в гордость и поддержку, за что я искренне благодарна.

"Мисс Украина-2024" (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы оцениваете уровень конкуренции среди участниц на конкурсе?

– Уровень конкуренции, честно говоря, оказался несколько ниже, чем я ожидала, но это совсем не уменьшило значение моего участия. Для меня конкурс стал вызовом самой себе. Это была возможность посмотреть в глаза своим страхам, сомнениям, а также доказать, что я способна на большее, чем сама думала. "Мисс Украина" научил меня, что настоящая борьба происходит не с другими, а в первую очередь - с самим собой.

– Существует стереотип, что участницы конкурсов красоты не могут стать настоящими подругами? Вы в это верите?

– Я могу смело сказать, что разрушила этот стереотип! Конкурсы красоты - это не только о соперничестве, но и о возможности встретить единомышленников. У меня до сих пор остались очень теплые отношения с некоторыми участницами. Мы поддерживаем связь, часто общаемся, а иногда даже встречаемся на кофе или за вкусным ужином. Эти девушки вдохновляют меня своей силой, амбициями и искренностью.

– Вы изучаете финансы. Планируете реализовать себя в этой сфере или больше видите свое будущее в модной и бьюти-индустрии?

– Изучение финансов дало мне прочную основу для понимания бизнеса, управления проектами, что важно в любой сфере. Однако сейчас я больше вижу свое будущее в модной и бьюти-индустрии. Это направление, которое вдохновляет меня творить, развиваться и помогать людям чувствовать себя красивыми, уверенными и гармоничными. Финансы, безусловно, остаются важным инструментом для развития в моей дальнейшей карьере.

– Поделитесь воспоминаниями о своем детстве. Были ли у вас моменты неуверенности в себе или определенные комплексы?

– Детство - это время, когда формируется наша личность, и, несомненно, переходный возраст почти всегда сопровождается комплексами. У меня их было немало, и, что самое обидное, большинство из них возникли из-за слов других людей. Внешне я могла казаться уверенной, но это часто был лишь образ. И со временем я поняла важную вещь: комплексы - это не приговор, их можно либо принять, как свою уникальность, либо исправить. Например, когда я не могла смотреть на свои зубы без слез, я поставила брекеты, а когда меня не устраивало отражение в зеркале, я начала активно заниматься спортом.

Некоторые вещи стоит не менять, а полюбить. Одним из таких примеров стали мои веснушки. В детстве это считалось недостатком, и я даже пыталась иї вывести, но со временем поняла, что это не недостаток, а моя изюминка. Теперь я обожаю свои веснушки, ирония в том, что сегодня они в тренде и их даже дорисовывают ради красоты. Я постоянно получаю комплименты и искренне благодарна себе, что нашла эту внутреннюю гармонию.

Мария Мельниченко (фото предоставлено пресс-службой)

– В прошлом году на "Мисс мира" не было представительниц России. Если бы участницы из страны-агрессора получили допуск, участвовали бы вы в конкурсе?

– Я категорически не поддерживаю участия страны-агрессора в международных конкурсах, ведь собственными глазами вижу войну на родной земле, смерть и разрушения. "Мисс мира" - это платформа, которая должна объединять, вдохновлять и стоять за справедливость, а не игнорировать реальность. Однако, если бы так сложилось, что представительницы страны-агрессора получили допуск, я бы однозначно приняла участие в конкурсе.

Моей целью, как и в этом году, было бы не просто представить красоту и силу Украины, но и громко заявить о нашей борьбе, о правде, о мужестве украинских женщин, которые, возможно, когда-то тоже мечтали принять участие в конкурсах красоты, однако сегодня защищают нашу страну на фронте.

В этом году конкурс "Мисс Украина" объединился с ГО "Землячки" для поддержки женщин-военных: для обеспечения их комфорта, теплой одеждой и необходимой помощью. Я горжусь тем, что знакома с девушками, которые сейчас защищают нашу землю, и их пример невероятно вдохновляет. Как представительница Украины, я сделаю все возможное, чтобы на международной арене рассказать миру о нашей войне, о том, что украинские женщины - это героини, которые заслуживают уважения и поддержки.

– Есть ли у вас конкретный план, как использовать свое участие в международном конкурсе, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине? Расскажите о подготовке к международному конкурсу.

– Как представительница нашей страны на международном конкурсе "Мисс Мира", я несу немалую ответственность, поэтому ближайший план действий уже сформирован. Моя цель заключается не только в транслировании правильных смыслов, подтекстов или месседжей, я хочу каждым своим действием напоминать о войне в Украине, ее огромных потерях и героизме народа.

Международные конкурсы - это прежде всего поддержка и содружество участниц разных стран и поиск новых путей для помощи. Ежедневно я работаю над тем, чтобы мое участие было содержательным и эффективным. Я активно готовлю речи для международной аудитории, совершенствую знания английского языка и работаю с командой комитета конкурса, чтобы каждое мое выступление стало еще одним голосом Украины в мире. Моя задача - сделать все возможное, чтобы о нашей борьбе знали и помнили.

"Мисс Украина" раскрыла секреты красоты (фото предоставлено пресс-службой)

– Какие у вас секреты ухода за собой? Как считаете, ухаживать за собой - это действительно дорого? Сколько обычно тратите на бьюти-рутины?

– Все достаточно просто: регулярный спорт, достаточное количество воды, качественный уход за кожей и хороший отдых - это основа, которая работает всегда. Важно слушать свой организм и понимать, что ему нужно именно сейчас.

Относительно расходов, не могу сказать, что бьюти-рутина отнимает у меня большие деньги. Из основного - это регулярный маникюр, педикюр, уход за волосами и обновление средств для кожи. Бьюти-рутина не обязательно должна быть дорогой, ведь главное - это регулярность и понимание, что работает именно для вас. Например, базовый уход за кожей, режим сна и правильное питание часто дают куда лучший результат, чем самые дорогие процедуры.

– У вас отличная фигура. Это больше благодаря генетике или все же ваша заслуга (спорт, особая диета или другие привычки)?

– Фигура - это всегда сочетание генетики и работы над собой. Безусловно, наследственность играет свою роль, но основное зависит от дисциплины и привычек. В моем случае это результат активного образа жизни и любви к движению. Я регулярно тренируюсь: три раза в неделю занимаюсь в спортзале, дважды в неделю посещаю занятия по танцам, а когда удается найти время, с удовольствием играю в большой теннис.

Что касается питания, то я стараюсь не переедать, пить достаточно воды и прислушиваться к своему организму. В то же время я не ограничиваю себя жесткими рамками - спокойно могу позволить фастфуд или любимые сладости, ведь для меня важно находить баланс во всем.

"Мисс Украина-2024" развеяла главный миф о конкурсах красоты (фото предоставлено пресс-службой)

– Как вы считаете, могут ли конкурсы красоты вызывать комплексы у девушек и женщин, которые смотрят на участниц, похожих на моделей с обложек? Есть ли у вас определенные стереотипы в сфере красоты?

– Это действительно важный вопрос. Я считаю, что конкурсы красоты могут быть мощным источником мотивации для девушек, ведь они побуждают заботиться о себе, ставить цели и достигать их. Однако важно, чтобы конкурсы не вызывали комплексы, а наоборот, вдохновляли на самосовершенствование и самопринятие.

Лично я считаю, что красота - это не стандарты, а гармония, индивидуальность и уверенность в себе. Я хочу показать, что красота бывает разной, а также подчеркивать важность внутренней работы над собой. Стереотипы, безусловно, существуют, но я стремлюсь их разрушать. Красота - это не только внешность, это еще и сила, ум и доброта. Если каждая девушка будет помнить об этом, то никакие стандарты не смогут повлиять на ее уверенность в себе.

– Что вы думаете о реалити-шоу, хотели бы попробовать себя на ТВ?

– Я не хотела бы попробовать себя в реалити-шоу, поскольку считаю, что такие форматы часто могут создавать ложное представление об участниках. Монтаж и упор на конфликты иногда формируют реальность, которая не всегда соответствует тому, кем люди являются на самом деле.

Для меня важно сохранять свою аутентичность и показывать себя такой, какая я есть, без дополнительных манипуляций или сценариев. Хотя реалити-шоу могут быть интересными и увлекательными для многих, но пока они не соответствуют моим ценностям и представлениям о честном самовыражении.

– Назовите любимые духи, песни, фильмы и сериалы.

– Моими любимыми духами, которым я не изменяю уже два года, являются Killian Angels Share.

Песни, которые слушаю очень часто (и украинские, и зарубежные): из зарубежных - "Daylight" от David Kushner. А среди украинских исполнителей я обожаю песни групп "Океан Эльзы" и "Скрябин"

Фильмы или сериалы, которые нравятся больше всего: "Интерстеллар", "Ножи наголо", "1917", "Кингсмэн", "Пассажиры".