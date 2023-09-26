Міс Україна 2023: що відомо про переможницю конкурсу, яка представить нашу країну на Miss World

Титул Міс Україна 2023

Міс Україна - 18-річна Софія Шамія з Київської області. Вона представлятиме Україну на найголовнішому міжнародному конкурсі краси Miss World 2023, що відбудеться 16 грудня в Індії.

Софія навчається на економічному факультеті у Києві-Могилянській академії. Вільно володіє англійською, 7 років займалася танцями. Змалку малює і зараз створює картини в стилі поп-сюрреалізму. Вона організувала благодійний аукціон своїх робіт, а всі отримані кошти передала на допомогу ЗСУ.

Міс Україна 2023 Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

"Я зроблю все, що від мене залежить, щоб бути рупором Незалежної України та принести все можливе, щоб полегшити страждання людей та прискорити нашу перемогу", - написала Софія на своїй сторінці в Instagram.

Папа Софії – військовослужбовець, він пішов на фронт добровольцем після повномасштабного вторгнення.

Міс Україна 2023 Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

Титул Міс Інтернешнл Україна 2023

Міс Інтернешнл Україна стала 18-річною Софія Згоба зі Львівської області. Вона вирушить представляти Україну в Токіо на міжнародний конкурс Miss International, фінал якого відбудеться вже 26 жовтня.

Софія зараз проживає в Лондоні та навчається в університеті акторській майстерності. З 13 років вона розпочала кар'єру моделі. Вивчає також езотерику, психологію. Родина Софії займається благодійністю з 2014 року.

Міс Інтернешнл Україна 2023 Софія Згоба (фото: facebook.com/missukraineofficial)

Титул Міс Земля Україна 2023

Міс Земля Україна 2023 року стала 21-річна Анастасія Феєр із Закарпатської області. Вона представлятиме нашу країну на конкурсі Miss Earth 2023, яка відбудеться у В'єтнамі 22 грудня.

Анастасія - переможниця конкурсу "Міс Закарпаття". Володіє англійською та німецькою мовами. Захоплюється моделінгом, багато читає та подорожує. Займається аеробікою, великим тенісом, ходить у гори. Брала участь у благодійному забігу та аукціоні зі збору коштів для дітей із тяжкими захворюваннями.

Міс Земля Україна 2023 Анастасія Феєр (фото: facebook.com/missukraineofficial)