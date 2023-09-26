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Мисс Украина 2023: что известно о победительнице конкурса, которая представит нашу страну на Miss World

Что известно о победительнице Мисс Украина 2023 (фото: facebook.com/missukraineofficial)
Автор: Анна Шиканова

Национальный комитет "Мисс Украина" объявил имена победительниц конкурса в 2023 году. Девушки были выбраны украинцами с помощью онлайн-голосования на официальном сайте конкурса. Коронация победительниц состоится в ближайшие дни.

Кто стал Мисс Украина в 2023 году и кто получил другие титулы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Титул Мисс Украина 2023

Мисс Украина - 18-летняя София Шамия из Киевской области. Она будет представлять Украину на самом главном международном конкурсе красоты Miss World 2023, который состоится 16 декабря в Индии.

София учится на экономическом факультете в Киеве-Могилянской академии. Свободно владеет английским языком, 7 лет занималась танцами. С детства рисует и сейчас создает картины в стили поп-сюрреализма. Она организовала благотворительный аукцион своих работ, а все вырученные средства передала на помощь ВСУ.

Мисс Украина 2023 София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)

"Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы быть рупором Независимой Украины и принести все возможное, чтобы облегчить страдания людей и ускорить нашу победу", - написала София на своей странице в Instagram.

Папа Софии - военнослужащий, он пошел на фронт добровольцем после полномасштабного вторжения.

Мисс Украина 2023 София Шамия (фото: instagram.com/sfshamie)

Титул Мисс Интернешнл Украина 2023

Мисс Интернешнл Украина стала 18-летняя София Згоба из Львовской области. Она отправится представлять Украину в Токио на международный конкурс Miss International, финал которого состоится уже 26 октября.

София сейчас проживает в Лондоне и учится в университете актерскому мастерству. С 13 лет она начала карьеру модели. Изучает также эзотерику, психологию. Семья Софии занимается благотворительностью с 2014 года.

Мисс Интернешнл Украина 2023 София Згоба (фото: facebook.com/missukraineofficial)

Титул Мисс Земля Украина 2023

Мисс Земля Украина 2023 стала 21-летняя Анастасия Феер из Закарпатской области. Она будет представлять нашу страну на конкурсе Miss Earth 2023, которой состоится во Вьетнаме 22 декабря.

Анастасия - победительница конкурса "Мисс Закарпатье". Владеет английским и немецким языками. Увлекается моделингом, много читает и путешествует. Занимается аэробикой, большим теннисом, ходит в горы. Участвовала в благотворительном забеге и аукционе по сборе средств для детей с тяжелыми заболеваниями.

Мисс Земля Украина 2023 Анастасия Феер (фото: facebook.com/missukraineofficial)

Кстати, ранее мы писали, что одну из участниц "Мисс Украина 2023" подозревают в сотрудничестве с Россией.

А также мы рассказывали, что вспыхнул скандал вокруг украинки, которая выиграла конкурс в США и пожала руку россиянке.

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