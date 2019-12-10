"Миротворец" на время прекратит деятельность

"Миротворец" останавливает серверы (фото: РБК-Украина)

Сайт "Миротворец" 10 декабря останавливает свои серверы

"Миротворец" приостановит свою деятельность. Правда, всего на несколько часов, поэтому пророссийским пропагандистам и пособникам террористов расслабляться не нужно. Об этом говорится на сайте Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18:00 на радость чудовищам от медиаб***ства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении.

Также активисты добавили, что доступ к сведениям об объектах их исследования в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

Все остальные проекты Центра - IDentigraf (проект по распознаванию лиц на фотографиях и видеозаписях), радио "Миротворец", информационный портал Центра и хранилище информации о преступлениях против Украины "ОРДиЛО" - будут работать и дальше в открытом и доступном режиме.

В "Миротворце" надеются, что технические работы на сайте займут не более нескольких часов.

"Рассчитываем, что двух часов нам хватит", - уточнили в "Миротворце".

Напомним, что "Миротворец" содержит открытую базу личных данных сепаратистов, боевиков, российских наемников, которые убивают украинцев на Донбассе, а также артистов, журналистов и других известных людей, которые открыто поддерживают агрессивную политику Кремля и являются украинофобоми.