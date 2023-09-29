Мирослава з Маріуполя стала учасницею зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

Мирослава багато пережила. Нещодавно вона відпочила, оздоровилася та отримала психологічну допомогу під час зміни "Блогер Кемп", організованої на Закарпатті Фондом Ріната Ахметова.

"Я не вірила, що буде війна. А мама казала, що буде, питання тільки в даті. І що ми сюди не повернемося. У ніч на 24 лютого ми почали збирати речі. А потім сиділи на балконі, плакали й дивилися на Маріуполь. З 7 поверху відкривався гарний вид", — згадує Мирослава.

Своїми спогадами дівчина поділилася з Олексієм Сухановим, амбасадором Музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актором та ведучим. Вона розповіла, що виїхати родині вдалося не одразу — траси обстрілювали.

Бабуся і дідусь залишилися і вмовляли батьків, щоб Мирослава була з ними. Проте сім’я вивезла доньку. Родичі пережили жахи і ледь не були вбиті, але врешті-решт евакуювалися. Один із близьких друзів Мирослави загинув, інші роз’їхалися світом. Але себе вона за кордоном не бачить.

"У мене були варіанти поїхати навчатися до Польщі, Чехії, Німеччини. Я обрала Україну. Я їй віддана", — зізнається старшокласниця.

У мирному житті в рідному Маріуполі дівчина мріяла бути моделлю. Цю мрію вона не полишає досі. І вірить, що попереду — щасливе майбутнє у вільній Україні.

"Мирослава стала учасницею зміни "Блогер Кемп", організованої Фондом Ахметова для дітей, які постраждали від війни.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали майже 5000 дітей зі всієї країни.