Мирослава из Мариуполя стала участницей смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

Мирослава многое пережила. Недавно она отдохнула, оздоровилась и получила психологическую помощь при смене "Блогер Кемп", организованной на Закарпатье Фондом Рината Ахметова.

"Я не верила, что будет война. А мама говорила, что будет, вопрос только в дате. И что мы сюда не вернемся. В ночь на 24 февраля мы начали собирать вещи. А потом сидели на балконе, плакали и смотрели на Мариуполь". С 7 этажа открывался красивый вид», – вспоминает Мирослава.

Своими воспоминаниями девушка поделилась с Алексеем Сухановым, послом Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актером и ведущим. Она рассказала, что уехать семье удалось не сразу – трассы обстреливали.

Бабушка и дедушка остались и уговаривали родителей, чтобы Мирослава была с ними. Однако семья увезла дочь. Родственники пережили ужасы и чуть не были убиты, но, наконец, эвакуировались. Один из близких друзей Мирославы погиб, другие разъехались по миру. Но себя она за границей не видит.

"У меня были варианты поехать учиться в Польшу, Чехию, Германию. Я выбрала Украину. Я ей предана", — признается старшеклассница.

В мирной жизни в родном Мариуполе женщина мечтала быть моделью. Эту мечту она не покидает до сих пор. И верит, что впереди счастливое будущее в свободной Украине.

"Мирослава стала участницей смены "Блогер Кэмп", организованной Фондом Ахметова для детей, пострадавших от войны.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.