Мирослав Гай отреагировал на слухи о лишении гражданства Корбана

"Я не знаю кто такой Коломойский и Рабинович. Эта шобла меня не интересует. Но я увидел кто такой Геннадий Корбан. Это он, один из тех, кто взял на себя оборону Днепра и встал на защиту области. Это Корбан и команда организовали с 24-го февраля общий штаб области и осуществляли обеспечение всех силовых структур, их взаимодействие и координацию с соседними областями для противодействия агрессору, когда на Банковой трубку не брали. Это Корбан построил общий штаб, которому позавидовал бы Пентагон. Это Корбан вложил миллионы долларов в поддержку обороны области. Это Корбан организовал бизнес и ресурсы области, в поддержку ВСУ, ТРО, добровольцев для отпора атак россиян на их направлении. И теперь у него хотят забрать гражданство Украины и ставят в один ряд с отребьем вроде Рабиновича и Коломойского?" - отмечает волонтер.

Как известно, вчера в СМИ появилась информация о том, что президент вскоре может подписать указы о лишении гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего председателя территориальной обороны города Днепр Геннадия Корбана.