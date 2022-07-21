Мирослав Гай відреагував на чутки про позбавлення громадянства Корбана

"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить. Але я побачив хто такий Геннадій Корбан. Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області. Це Корбан і команда організували з 24 го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку. І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?" - наголошує волонтер.

Як відомо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент незабаром може підписати укази про позбавлення громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої у березні 2022 року партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та нинішнього голови територіальної оборони міста Дніпро Геннадія Корбана.