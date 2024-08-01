Мірошниченки замилували мережу спільним відпочинком з чотирма дітьми (фото)

Тимур та Інна Мірошниченки, які нещодавно усиновили другу дитину, похвалилися сімейним відпочинком. Вони опублікували у мережі кадр, на якому позували разом з усіма чотирма своїми дітьми.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зіркового подружжя розповідає про це детальніше.
На фото родина позувала із посмішками у басейні. На знімку можна побачити усю їхню велику родину: двох біологічних дітей пари - Мію та Марка, а також двох названих - Марселя та Ангеліну.
"На фото - це завжди щастя. В житті - це завжди тисячі випробувань, які проживаються тихо, формуючи безцінний досвід. Колись ми про нього розкажемо. А може, і ні", - йдеться у підписі до світлини.
Колеги та шанувальники не пошкодували для зіркової родини теплих слів. Ось що вони написали у численних коментарях:
До слова, відомо, що Ангеліну зірки ще не повністю удочерили. Цей процес триває, а вони на даний момент залишаються для дівчинки тимчасовими опікунами. Але минулого місяця сім’я повідомила що вже нарешті змогла забрати дівчинку додому.
Що стосується Марселя, то його знаменитості установили ще влітку минулого року. Тоді вони розповідали, що пройшли складний шлях, і ділилися іншими, не надто невтішними подробицями щодо процесу усиновлення.
Коментуючи бажання стати прийомними батьками для малюків, Інна Мірошниченко говорила, що вони роблять це, бо мають змогу та бажання.
Відомо, що на друге усиновлення обраниця шоумена подавалася сама. За її словами, Тимур не зміг ходити на курси з підготовки, відвідування яких є обов’язковим, через свій завантажений робочий графік. І тому було прийняте саме таке рішення.
З Інною Рудник (дівоче прізвище жінки) відомий український ведучий одружився у 2018 році. Його кохана, як відомо, працює юристкою.
Раніше Інна Мірошниченко зворушила мрією названої донечки.
Тим часом Тимур розкрив подробиці їхнього сімейного бюджету.