Над миром нависла новая опасность: медики спрогнозировали мутацию коронавируса

Коронавирус в Украине (Фото: РБК-Украина)

Коронавирус способен мутировать и через год им смогут снова все переболеть

Коронавирус распространяется по Украине и миру и по состоянию на 27 марта в нашей стране зарегистрировано уже 218 случаев заражения. Всего в мире коронавирусом заразились уже более 500 тысяч человек. Однако вирусологи уже делают прогнозы на следующую зиму и опасаются, что всплеск заболевания может быть больше, чем в 2020 году.

Как рассказал вирусолог компании Novavax Грегори Гленн, который занимается разработкой вакцины от SaRS-CoV-2, коронавирус, как и грипп способен мутировать, а это может привести к тому, что он будет и далее распространяться по всему миру и следующей зимой люди снова начнут болеть.

"Сейчас он разлетится по всему миру, а следующей зимой будет еще больше заражений в Северном полушарии. Но у людей к этому времени выработается иммунитет. Вот в Штатах, скажем, сейчас 50 тысяч заболевших на население в 350 миллионов людей. Это означает, что 349 950 тысяч людей еще не столкнулись с болезнью. Я не берусь ничего прогнозировать, но мы готовимся к самому плохому варианту", - рассказал Гленн в интервью для ТСН.

Он отметил, что ежегодно вакцины от гриппа разрабатывают разные, так как он мутирует. И для коронавируса придется разрабатывать вакцину постоянно, так как этот вирус также меняется.

"Вспомните, сколько мы живем с гриппом. Но даже грипп постоянно мутирует. Поэтому мы разрабатываем вакцину против одного сезонного гриппа, а на следующий год у нас уже другой. Наша технология позволяет взять весь поверхностный белок вируса. Представьте себе в Токио в метро – там все плотно упакованы и что вы можете видеть, когда вы в вагоне? Только головы. Вот, что видит ваша иммунная система. Вот, что мутирует. Головы и их количество меняется. Вы делаете вакцину сегодня и через 5 лет пользуетесь одной и той же вакциной. Это может быть важно и для коронавируса – он тоже развивается, его шиповидный белок развивается. Поэтому, если сейчас кто-то подхватывает вирус гриппа, он на самом деле подхватывает несколько сотен мелких вирусов, так как постоянно мутирует. То же самое может быть действительным и для коронавируса. Именно потому мы и предлагаем общий подход – отделить неизменные части и ориентироваться на них", - объяснил вирусолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученая сделала позитивный прогноз о коронавирусе.