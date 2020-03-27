Биологическое чудо: ученая сделала позитивное заявление о коронавирусе

Коронавирус может погибнуть весной (Коллаж РБК-Украина)

Ученая назвала условия, при которых коронавирус начнет просто "засыхать"

Коронавирус в Украине подхватило уже более 200 человек и стало известно о новых смертях от этой болезни. По прогнозам медиков и ученых, количество зараженных будет увеличиваться. Однако доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова сообщила, что возможно биологическое чудо, которое спасет все человечество.

Как заявила Баранова, есть вероятность о быстром окончании пандемии во всем мире, но при условии, что произойдут определенные изменения в природе.

"Быстрое окончание эпидемии возможно, если какое-то чудо произойдет. Под чудом я имею в виду биологическое чудо. Вдруг вирус ослабнет или погода будет солнечной и теплой две недели. Так бывает, что начало апреля такое жаркое, так у нас бывает. Может оказаться, что дни станут теплыми, и в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Как я уже объясняла, вирус "высыхает" на солнце", - сказала доктор биологических наук.

Она не исключает, что постоянная мутация коронавируса может привести к тому, что он станет менее агрессивным и количество тяжелых и летальных случаев начнет снижаться.

Кроме того, Баранова назвала еще один вариант, при котором пандемия может резко пойти на спад – это вакцина от коронавируса. Если сейчас международная система здравоохранения сможет опробовать вакцину и запустить ее в масштабное производство, то появится возможность быстро вылечить всех заболевших.

"Если что-то одно из двух произойдет: будет развернуто средство быстрого лечения или какое-то биологическое чудо", - отметила ученая.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский биолог назвал самые эффективные методы борьбы с коронавирусом.