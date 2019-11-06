Украина должна покаяться: жители Донецка отреагировали на заявление Зеленского (видео)

Жители ОРДО отреагировали на предложения Зеленского о трех шагах к миру на Донбассе
Владимир Зеленский озвучил шаги на пути к миру на Донбассе и возвращению оккупированных территорий под юрисдикцию Украины: сначала завершение горячей фазы боевых действия, затем примирение людей и реинтеграция. Жителям захваченного боевиками "ДНР" Донецка дали послушать цитаты из выступления президента, после чего они поделились впечатлениями. Об этом говорится в материале проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии".
Нужно сказать, что реакция на слова главы государства относительно поездки в Донецк с украинским флагом, отношения к определению "сепары" и обеспокоенности из-за возможного криминального преследования после деоккупации у людей на неподконтрольной территории неоднозначная. Так, некоторые называют слова Зеленского мечтами и фантазиями, кое-кто подчеркивает, что не является врагом - но другом украинцам, но находятся и резкие противники реинтеграции, повторяющие тезисы и страшилки росийской пропаганды, которые слушают ежедневно по телевизору.
Владимир Зеленский рассказал о мирном плане на Донбассе (Фото: РБК-Украина)
После рассказанной Зеленским надежде, что когда-нибуть вскоре летом с друзьями можно приехать в Донецк и прогуляться по городу в одежде в цветах украинского флага, жители ОРДО высказались так:
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Возмущение Зеленского о том, что всех граждан Украины из Донецка и Луганска, независимо от их отношения к группировкам "Д/ЛНР" называют "сепарами", дончане расценили как:
В оккупированном Донецке отреагировали на предложения Зеленского о мире на Донбассе (Фото: radiosvoboda.org)
Рассказ Зеленского о том, что на оккупированных территориях людей запугивают вероятностью сведения счетов, дискриминацией и разделением на представителей "второго сорта" жители Донецка прокомментировали так:
На слова президента Зеленского о примирении и сколько времени потребуется на поиск консенсуса жители оккупированного Донецка ответили:
В оккупированном Донецке отреагировали на мирный план Зеленского на Донбассе (Видео: YouTube / Радио Свобода Украина)