Где в мире самая плохая ситуация с коронавирусом: не США

Коронавирус в мире уже диагностировали по состоянию на 17 апреля у более 2,196 млн пациентов, а количество летальных случаев превысило 149 тысяч человек. Специалисты ВОЗ считают, что пик пандемии COVID-19 еще не достигнут, а главный эпидемиолог Швеции заявил, что коронавирус никуда не исчезнет, а будет вызывать ежегодные эпидемии.

В мире до сих пор нет вакцины от вируса нового типа, а для лечения медики используют в разных странах различные препараты.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующим эпицентром пандемии COVID-19 - после Китая и Испании - может стать Африка. Нужно сказать, что согласно "коронавирусной статистике" по странам во всех уголках планеты, сейчас там наблюдается позитивная ситуация.

Учитывая численность населения в государствах и соотношение подтвержденных случаев заражения, излечения и летальных исходов, картина с COVID-19 выглядит таким образом.

В Украине зафиксировано 4 662 пациентов, количество выздоровевших составило 246 человек, что в два раза больше числа погибших -125.

Самая плохая ситуация - пропорционально - наблюдается в Нидерландах, где из 30 449 пациентов с коронавирусом умерло более 10% (3 459 человек) и никто не вылечился.

Несколько других стран-соседей также без случаев выздоровления. Так, в Швеции скончались от COVID-19 1,4 тысячи пациентов из 13 216 больных. В Норвегии - 158 человек из 6 937 пациентов. В Финляндии такие цифры составляют 72 погибших из 3 369 инфицированных.

Также нет случаев выздоровления в Ирландии, где зафиксировано 486 летальных случаев из общего количества заболевших - 13 271. А еще - в Судане, где заболели коронавирусом 32 человека и 5 из них скончались.

В США, где сейчас бушует COVID-19 и зафиксирована самая большая смертность, печальная статистика гласит: 677 529 больных, 56 134 излечились и 35 394 человек умерло.

В европейском эпицентре коронавируса - Испании - ситуация выглядит так: 188 093 инфицированных, около 40% выздоровело (72 963 человек) и 19 613 пациентов скончались.

В Италии с почти 169 тысячами больных четерть уже здоровы, а соотношение выздоровления и гибели - 2 к 1.

В Гондурасе от коронавируса скончалось почти 10% инфицированных: 41 летальный случай из 442 больных).

В Китае зафиксировано всего 82 692 случаев заражения, из которых 76 979 человек выздоровели и 4 632 пациентов погибли.

Можно констатировать, что Гренландия полностью победила коронавирус: из подтвержденных 11 случаев заражения все уже исцелились!

На Британских Виргинских островах из 3 больных 2-е уже здоровы.

На Сейшелах поправилась половина заболевших - 5 человек из 11-ти

В Объединенных Арабских Эмиратах из общего количества больных - 5 825 пациентов - подтверждено 1 095 выздоровлений и только 35 смертей.

В Южной Африке поправилось около 45%: 903 человека из 2 605-ти, а число летальных исходов составляет 48.

В Исландии уверенно идут на поправку почти все инфицированные: из 1 739 больных выздоровело 1 144 человек, а скончалось - 8.

Реюньон может похвастаться такой статистикой: из 394 заболевших никто не скончался, а выздоровело 237 человек. Это около 60%.

На Фарерских островах выздоровели также почти все больные: 171 человек из 184 зараженных. Никто не умер.

Выздоравливает от коронавируса и Гибралтар: подтверждено 133 больных и 105 из них уже поправились. Также нет летальных случаев.

Похожая ситуация и в Камбодже (98 из 122 человек уже здоровы, обошлось без трагедий) и во Французской Гвиане (61 из 96, погибших 0), и еще на живописных Мальдивах (16 из 28, погибших нет).

В Руанде уже здоров каждый второй пациент (всего заразилось 138 человек и выздоровело 60). Никаких смертей.

В Центральноафриканской Республике треть пациентов выздоровела: 4 человека из 12 подтвержденных случаев COVID-19.

В Швейцарии вылечился каждый второй: всего заболело 26 810 человек, а умерло 1 318.

Как сообщалось ранее, американские ученые выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен.