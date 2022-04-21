В мире массово отменяют концерты российских звезд: никаких Лепсов

Во многих странах мира начали отменять концерты российских исполнителей. Во-первых, представителей страны-агрессора не хотят видеть в Израиле, США и других странах. Во-вторых, добраться этим артистам в другие страны теперь будет слишком сложно.
Кто теперь не сможет выступать за границей и сколько уже российские артисты потеряли – читайте ниже.
Популярным российским звездам российской эстрады теперь придется поумерить свои аппетиты и начать экономить. И от дорогих брендов тоже придется отказаться. Их концерты начали отменять один за другим. Миллионы потеряют не только артисты, но и организаторы развлекательных мероприятий.
В мае 2022 года Григорий Лепс собирался в Израиль. Но там его больше не ждут и два концерта отменили.
В Барселоне не захотели принимать сербскую группу The No Smoking Orchestra, а всему виной Эмир Кустурица, который в коллективе трудится гитаристом. Дело в том, что у режиссера и музыканта Кустурицы сильно пророссийская позиция и странная любовь к Путину.
А 50-летнюю оперную певицу Анну Нетребко не хотят видеть теперь нигде – ни в Европе, ни в США, ни в России. Все ее концерты отменены и на работу ее принимать не хотят ни в одном театре мира.
Похожая ситуация сложилась, кстати, и у Ани Лорак. Из-за своей молчаливой поддержки, в Украине ее видеть не хотят. А за границу путь ей теперь заказан. Но и в России у нее теперь тоже все сложно - она не поддержала открыто Путина и теперь и там в черном списке.
И отмена концертов в других странах – не единственная проблема российских артистов. Им приходится платить неустойки, а из-за санкций они теряют еще и необходимое оборудование, сценические костюмы и декорации.
К примеру, шоумен и певец Сергей Лазарев признался, что несет огромные потери. Сначала по нему ударила пандемия коронавируса, а теперь вот – война. Половина его команды не смогла прилететь в Россию, о заказанных из-за границы декорациях и костюмах для новых выступлений пришлось забыть. Все мероприятия пришлось перенести и выплатить неустойку.
На похожие проблемы недавно пожаловался в российских СМИ и Филипп Киркоров. Сказал, что сможет выступать только в РФ, а значит – с голоду не умрет.
Напомним, ранее мы писали о том, что Галкин разнес российские СМИ.
А также рассказывали о том, что появился список украинских звезд, которым 50 лет нельзя ездить в РФ.