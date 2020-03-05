Мир ожидает вторая волна короновируса: ученые шокировали заявлением

Коронавирус из Китая может снова набрать обороты по всему миру из-за того, что в Китае начали возвращаться к обычному образу жизни. В некоторых населенных пунктах начали снимать карантин, и местные жители собираются вернуться на работу.

Как отмечает врач-эпидемиолог Бен Коулинг, это может привести к фатальным последствиям как в Китае, так и по всему миру. Он высказал опасение, что такие действия приведут ко второй волне эпидемии.

Глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг рассказал, что в Китае сохраняется положительная динамика с коронавирусом. Количество новых заразившихся начало снижаться, а по всей стране начали возвращаться к обычной активности жизни.

То, что люди снова вернутся на работу и смогут беспрепятственно перемещаться, может привести к повторному всплеску заболеваний. Несмотря на то, что власти Китая продолжают осуществлять довольно строгие эпидемиологические меры, нет никакой гарантии, что вирус не начнет снова быстро распространяться.

Как объясняет Коулинг, основная проблема в том, что на данный момент нет точных данных о том, как распространяется вирус. Также неизвестны детали о мутации коронавируса и почему люди могут заражаться им повторно даже после полного излечения.