Світ чекає друга хвиля короновируса: вчені шокували заявою

Коронавірус 2020 (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус може знову набрати темпи поширення по всьому світу

Коронавірус з Китаю може знову набрати обертів по всьому світу через те, що в Китаї почали повертатися до звичайного способу життя. У деяких населених пунктах почали знімати карантин, і місцеві жителі збираються повернутися на роботу.

Як зазначає лікар-епідеміолог Бен Коулінг, це може призвести до фатальних наслідків як в Китаї, так і по всьому світу. Він висловив побоювання, що такі дії призведуть до другої хвилі епідемії.

Голова кафедри епідеміології та біостатистики Гонконзького університету Бен Коулінг розповів, що в Китаї зберігається позитивна динаміка з коронавірусом. Кількість нових заражень початок знижуватися, а по всій країні почали повертатися до звичайного життя активності.

Те, що люди знову повернуться на роботу і зможуть безперешкодно пересуватися, може привести до повторного сплеску захворювань. Всупереч тому, що влада Китаю продовжує здійснювати досить суворі епідеміологічні заходи, немає ніякої гарантії, що вірус не почне знову швидко поширюватися.

Як пояснює Каулінг, основна проблема в тому, що на цей момент немає точних даних про те, як поширюється вірус. Також невідомі деталі про мутації коронавірусу і чому люди можуть заражатися їм повторно навіть після повного вилікування.