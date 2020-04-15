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Мир может остаться без индийского чая из-за коронавируса: все подробности

STYLERКоронавирус    15.04.2020 - 07:38
Мир может остаться без индийского чая из-за коронавируса: все подробности
Чай (фото: pixabay.com)

Коронавирус может стать серьезной помехой в поставках индийского чая

Коронавирус в Украине зафиксирован у более чем 3,3 тысяч человек. Во всем мире количество зараженных стремительно приближается к 2 миллионам. При этом Индия и Кения предприняла ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 и это угрожает мировым поставкам чая.

Изначально карантин в Индии был введен с 25 марта по 14 апреля, но потом власти его продлили до 3 мая. В связи с этим в регионах Ассам и Дарджилинг была приостановлена экономическая активность накануне начала сезона сбора урожая чая.

По словам плантаторов, первые листья чая сорта дарджилинг, который также называют "чайным шампанским", были утеряны из-за того, что они уже слишком крупные для производства. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы потеряем большое количество урожая, многие хозяйства сталкиваются с серьезными трудностями", - заявил председатель отраслевой организации Tea Board of India Прабхат Безборуах.

В правительстве говорили, что производство чая получит особый статус во время карантина, поскольку является критически важной отраслью. Но местные власти в Ассаме и Дарджилинге не смогли предпринять правильные шаги, чтобы плантации продолжили работать.

В африканских странах, которые производят чай, включая Кению, из-за пандемии были нарушены перевозки продукции от плантаций до портов. Ожидается, что мировые поставки чая будут ограничены в течение ближайших 3-6 месяцев. При этом Индия потеряет 150 тысяч тонн чая, что составляет 10% производства.

Напомним, что ученые заявили о том, что коронавирус может протекать без симптомов. При этом от 50 до 70% инфицированных даже не подозревают, что заражены.

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