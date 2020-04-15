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Світ може залишитися без індійського чаю через коронавірус: усі подробиці

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 07:38
Світ може залишитися без індійського чаю через коронавірус: усі подробиці
Чай (фото: pixabay.com)

Коронавірус може стати серйозною перешкодою в поставках індійського чаю

Коронавірус в Україні зафіксований у більш ніж 3,3 тисяч осіб. У всьому світі кількість заражених стрімко наближається до 2 мільйонів. При цьому Індія, Кенія зробила обмежувальні заходи через пандемію COVID-19 і це загрожує світовому постачанню чаю.

Спочатку карантин в Індії був введений з 25 березня по 14 квітня, але потім влада його продовжила до 3 травня. У зв'язку з цим у регіонах Ассам і Дарджилінг була припинена економічна активність напередодні початку сезону збору врожаю чаю.

За словами плантаторів, перші листя чаю сорту дарджилінг, який також називають "чайним шампанським", були втрачені через те, що вони вже занадто великі для виробництва. Про це повідомляє Financial Times.

"Ми втратимо велику кількість урожаю, багато господарств стикаються з серйозними труднощами", - заявив голова галузевої організації Tea Board of India Прабхат Безборуах.

В уряді говорили, що виробництво чаю отримає особливий статус під час карантину, оскільки є критично важливою галуззю. Але місцева влада в Ассамі і Дарджілінгу не змогли зробити правильні кроки, щоб плантації продовжили працювати.

В африканських країнах, які виробляють чай, включаючи Кенію, через пандемію були порушені перевезення продукції від плантацій до портів. Очікується, що світові поставки чаю будуть обмежені протягом найближчих 3-6 місяців. При цьому Індія втратить 150 тисяч тонн чаю, що становить 10% виробництва.

Нагадаємо, що вчені заявили про те, що коронавірус може протікати без симптомів. При цьому від 50 до 70% інфікованих навіть не підозрюють, що заражені.

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