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Коронавирус может протекать без симптомов: ученые заявляют, что таких около 70%

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 16:26
Коронавирус может протекать без симптомов: ученые заявляют, что таких около 70%
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Ученые объяснили, почему пациенты с бессимптомным COVID-19 особенно опасны для общества

Коронавирус в Украине поразил уже более 3300 человек и 98 пациентов скончались за последний месяц. По состоянию на 14 апреля количество инфицированных COVID-19 приближается к двум миллионам человек, из которых погибло уже более 120 тысяч человек.

Однако ученые из Сингапура заявляют, что от 50 до 70% инфицированных даже не подозревают, что могут заражать других людей, так как у них болезнь протекает с незначительными симптомами или вообще без симптомов. Об этом пишет издание The Straits Times.

"Проводимые исследования показывают, что от 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов, в таком состоянии они могут находиться до четырех недель, распространяя при этом вирус", - рассказал специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам.

Он добавил, что в этом есть и положительный момент, так как бессимптомные носители вируса могут не переболеть коронавирусом, однако у них может выработаться иммунитет. Хотя на это может уйти и несколько лет.

Как утверждают ученые, передача коронавируса от бессимптомных носителей является одним из самых сложных вызовов в борьбе с этим заболеванием.

"Отсутствие симптомов или спутанные симптомы зачастую приводят носителей в заблуждение относительно своего состояния, и они продолжают обычную жизнедеятельность, не осознавая опасность распространения инфекции", - объяснила исполнительный директор национального центра инфекционных заболеваний Лео И Синь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ рассказали, можно ли повторно переболеть коронавирусом.

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