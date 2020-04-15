Где нет коронавируса: список пополнился новой страной

Коронавирус в мире (коллаж: РБК-Украина)

В мире первая страна полностью вылечилась от коронавируса

Коронавирус в мире поразил уже более двух миллионов людей, а вот жителям Гренландии удалось полностью избавиться от болезни. Эти данные предоставил ресурс Worldometer, отслеживающий статистику коронавируса.

Хотя большая часть Гренландии и скована ледниками, западное и восточное побережье, где не такой суровый климат, заселено людьми. Согласно данным 2016 года, на острове проживало более 57 тысяч человек.

Всего на острове COVID-19 выявили у 11 человек, протестировали - 912-ти со времени выявления первого случая 16 марта. К счастью, от коронавируса там никто не умер.

Коронавирус в Гренландии (скрин: worldometers.info)

Отмечается, что в столице Гренландии - городе Нуук - с 4 апреля не было выявлено ни одного случая болезни. Сообщается, что на острове планируют постепенно снимать карантин, введенный для борьбы с пандемией.

Отметим, что Гренландия, хотя и находится у берегов Канады, политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими островами образует административную автономную единицу, принадлежащую Дании.

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