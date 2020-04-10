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В Минздраве сделали заявление о коронавирусе: пика не будет

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 12:15
В Минздраве сделали заявление о коронавирусе: пика не будет
Главный санитарный врач страны рассказал об эпидемии коронавируса (

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что в стране может и не быть пика эпидемии

Коронавирус в Украине инфицировал 2203 человека, из них 69 скончались от осложнения инфекции, а 61 пациент вылечился. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил гражданам, что в стране может и не быть пика Covid-19 либо он пройдет так, что мы его не заметим. Об этом он рассказал в программе "Право на власть" в эфире 9 апреля.

Ляшко напомнил, что такое развитие событий возможно при соблюдении карантинных мер.

"Мы можем его (пик эпидемии – Ред.) обойти, если будет соблюдать карантинные меры. До введения карантинных мероприятий, пик ожидался на 14 апреля. Сейчас математическое моделирование показывает, что 14 апреля пика у нас не будет", - заявил главный санврач.

Чиновник отметил, что в Украине санитарная ситуация с коронавирусом не такяа плохая, как вдругих странах Европы.

"Сейчас мы сравниваем все страны ЕС, за сколько они дошли до первой тысячи... Украина сегодня позднее всех дошла до тысячи. Наши мероприятия показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1000 до 10 000", - сообщил Ляшко.

Как мы ранее писали, в Украине начали наказывать за неправдивую информацию о коронавирусе.

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