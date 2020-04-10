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У МОЗ зробили заяву про коронавірус: піка не буде

STYLERКоронавірус    10.04.2020 - 12:15
У МОЗ зробили заяву про коронавірус: піка не буде
Головний санітарний лікар країни розповів про епідемію коронавіруса (

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що в країні може і не бути піку епідемії

Коронавірус в Україні інфікував 2203 людини, з них 69 померли від ускладнення інфекції, а 61 пацієнт вилікувався. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив громадянам, що в країні може і не бути піку Covid-19 або він пройде так, що ми його не помітимо. Про це він розповів у програмі "Право на владу" в ефірі 9 квітня.

Ляшко нагадав, що такий розвиток подій можливий за дотримання карантинних заходів.

"Ми можемо його (пік епідемії – Ред.) обійти, якщо буде дотримуватися карантинні заходи. До введення карантинних заходів, пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14 квітня піку у нас не буде", - заявив головний санлікар.

Чиновник зазначив, що в Україні санітарна ситуація з коронавірусом не такяа погана, як в інших країнах Європи.

"Зараз ми порівнюємо всі країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі... Україна сьогодні пізніше всіх дійшла до тисячі. Наші заходи показують, що у нас не така стрімка динаміка зростання від 1000 до 10 000", - повідомив Ляшко.

Як ми раніше писали, в Україні почали карати за неправдиву інформацію про коронавирусе.

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