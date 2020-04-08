В Минздраве сделали важное заявление о завершении карантина

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1668 человек, из них 52 скончались от осложнений инфекции, 35 пациентов выздоровели. Инфекция продолжает распространяться по стране очень быстро. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что сейчас наша страна находится на пороге пика пандемии Covid-19. Об этом стало известно из обращения министра на Facebook.

Степанов заявил, что о завершении карантина говорить еще слишком рано.

"Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано. Наоборот, сейчас мы на пороге пика коронавирусной болезни в стране. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему", - сказал Степанов.

При этом Степанов призвал соблюдать карантин, поблагодарил бизнес и волонтеров за поддержку.

"Самое малое, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома. Присоединяйтесь к движению #ПідтримуюЛікарів и не ждите особого случая, чтобы поблагодарить медицинских работников, им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка. Даже простое "спасибо" многого стоит!", - сказал Степанов.

В Минздраве сделали заявление о карантине (YouTube)

Как мы ранее писали, в Украине есть тенденция к уменьшению заболеваемости коронавирусом.