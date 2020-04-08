У МОЗ зробили важливу заяву про завершення карантину

Коронавірус в Україні інфікував вже 1668 осіб, з них 52 померли від ускладнень інфекції, 35 пацієнтів одужали. Інфекція продовжує поширюватися по країні дуже швидко. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що зараз наша країна перебуває на порозі піку пандемії Covid-19. Про це стало відомо зі звернення міністра на Facebook.

Степанов заявив, що про завершення карантину говорити ще надто рано.

"Говорити про те, коли закінчиться карантин, поки рано. Навпаки, зараз ми на порозі піку коронавірусної хвороби в країні. В активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему", - сказав Степанов.

При цьому Степанов закликав дотримуватися карантину, подякував бізнесу і волонтерам за підтримку.

"Найменше, що кожен з нас може зробити, - це залишатися вдома. Приєднуйтесь до руху #ПідтримуюЛікарів і не чекайте особливого випадку, щоб подякувати медичним працівникам, їм зараз, як ніколи, потрібна наша підтримка. Навіть просте "дякую" чого варте!", - сказав Степанов.

Як ми раніше писали, в Україні є тенденція до зменшення захворюваності коронавірусом.