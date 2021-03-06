COVID-вакцинация в Украине: привиты уже более 15 тысяч человек
Фото: вакцинация от коронавируса (пресс-служба Киевской ОГА)
В Украине за прошедшие сутки привили от коронавируса 3 277 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 15 758 человек.
Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 220 прививок;
- Волынская область - 70 прививок;
- Днепропетровская область - 310 прививок;
- Донецкая область - 360 прививок;
- Житомирская область - 40 прививок;
- Закарпатская область - 40 прививок;
- Запорожская область - 80 прививок;
- Ивано-Франковская область - 135 прививок;
- Киевская область - 140 прививок;
- Кировоградская область - 40 прививок;
- Луганская область - 163 прививки;
- Львовская область - 130 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 40 прививок;
- Одесская область - 240 прививок;
- Полтавская область - 80 прививок;
- Ровенская область - 150 прививок;
- Сумская область - 60 прививок;
- Тернопольская область - 260 прививок;
- Харьковская область - 80 прививок;
- Херсонская область - 90 прививок;
- Хмельницкая область - 50 прививок;
- Черновицкая область - 110 прививок;
- Черниговская область - 30 прививок;
- Черкасская область - 259 прививок.
За вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (360). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1470), меньше всего - в Закарпатской области (284).
Напомним, за вчера в Украине выявили 9 144 новых случаев коронавируса. При этом в девяти регионах более полутысячи заражений.
Также РБК-Украина писало, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.