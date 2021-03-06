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У МОЗ розповіли, хто може не записуватись на щеплення від COVID-19: список

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 15:57
У МОЗ розповіли, хто може не записуватись на щеплення від COVID-19: список Вакцинація в Україні (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Вакцинація в Україні вимагає обов'язкового запису, щоб розумно розпорядитися партіями вакцин через короткий термін їх зберігання. При цьому така умова не обов'язково для всіх. У МОЗ назвали групи громадян, які можуть зробити щеплення без попереднього запису, але за іншим механізмом.

Про це говориться в пресслужбі МОЗ України в Telegram.

Хто не повинен записуватися на вакцинацію:

  • працівники сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери;
  • працівники чи мешканці спеціалізованого закладу (інтернати, будинки для літніх людей тощо);
  • військовослужбовці;
  • працівники структур державної безпеки (включно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою й Службою безпеки України).

Повідомляється, що представники цих професій отримають повідомлення про дати вакцинації від адміністрації установи, в якому вони працюють.

Всім, хто в цей список не потрапив необхідно записуватися самостійно. Зробити це можна трьома способами: через портал "Дія", через мобільний додаток "Дія", а також зателефонувати на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ розповіли, хто може не записуватись на щеплення від COVID-19: списокЯк записатися на вакцинацію від коронавірусу в Україні (інфографіка: t.me/mozofficial)

Нагадаємо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 6 березня в країні прищепили 15 758 осіб.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України хочуть розробити спеціальний алгоритм позачергової вакцинації проти коронавірусу.

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