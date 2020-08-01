В Минздраве рассказали, когда в Украине будет пик распространения коронавируса

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Ляшко дал прогноз о ситуации с COVID-19 в Украине

В Украине прогнозируют пик распространения коронавируса с осени, когда начнется эпидемиологический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

По словам заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, такой период стартует в октябре и продлится до мая следующего года. Об этом главный санитарный врач Украины заявил во время брифинга 1 августа.

Таким образом, украинцев призвали готовиться к непростым дополнительным вызовам из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

"Поэтому нам нужно серьезнее относиться к коронавирусной болезни и готовиться к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в котором будет циркулировать и COVID-19", - отметил Ляшко.

Также замминистра проинформировал о нынешней ситуации с вирусом в Украине, в которой с сегодняшнего дня заработали новые карантинные правила, и страну разделили на четыре эпидемиологические зоны со своими особыми ограничениями.

Ляшко рассказал, что сейчас Украина находится на 34 месте в мировом рейтинге и на 8 по Европе по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом. По смертности от болезни наша страна на 38-м в мире и на 15-м в Европе, а по количеству случаев заболевания на 1 миллион населения - на 86-м в мире и на 37-м в Европе.

В Минздраве напомнили о внедрении в Украине с августа новых правил карантина в соответствии с уровнем эпидемической опасности: зеленого, желтого, оранжевого и красного.

В зеленой зоне - это маска на лице в общественных зданиях и транспорте, проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м, заполненность кинотеатров не более чем на 50% и перевозки пассажиров в общественном транспорте в количестве не более, чем мест для сидения.

В желтой (буферной) зоне - дополнительно запрещается посещение социальных учреждений для пребывания пожилых людей.

В оранжевой зоне - это деятельность средств размещения (кроме гостиниц), развлекательных заведений, ресторанов в ночное время с 24:00, запрещены плановые госпитализации в больницах, работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, запрещается прием новых изменений в детские лагеря, ограничения для массовых мероприятий 1 человек на 20 кв. м.

В красной зоне - дополнительно запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, что ранее ВОЗ опровергла сезонность коронавируса.

Как сообщалось, ранее врачи назвали дату начала второй волны коронавируса в Украине.