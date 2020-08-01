У МОЗ розповіли, коли в Україні буде пік поширення коронавірусу

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Ляшко дав прогноз щодо ситуації з COVID-19 в Україні

В Україні прогнозують пік поширення коронавірусу з осені, коли почнеться епідеміологічний сезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

За словами заступника глави МОЗ Віктора Ляшка, такий період стартує в жовтні й триватиме по травень наступного року. Про це головний санітарний лікар України заявив під час брифінгу 1 серпня.

Таким чином, українців закликали готуватися до непростих додаткових викликів через триваючу пандемію коронавірусу.

"Тому нам потрібно серйозніше ставитися до коронавірусної хвороби та готуватися до епідсезону грипу та ГРВІ, в якому циркулюватиме і COVID-19", - зазначив Ляшко.

Також заступник міністра поінформував про нинішню ситуацію з вірусом в Україні, в якій відсьогодні почали діяти нові карантинні правила, і країну розділили на чотири епідеміологічні зони зі своїми особливими обмеженнями.

Ляшко розповів, що зараз Україна знаходиться на 34 місці у світовому рейтингу і на 8 по Європі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом. За смертністю від хвороби наша країна на 38-му у світі та на 15-му в Європі, а за кількістю випадків захворювання на 1 мільйон населення - на 86-му у світі й на 37-му в Європі.

У МОЗ нагадали про впровадження в Україні від серпня нових правил щодо карантину відповідно до рівня епідемічної небезпеки: зеленого, жовтого, помаранчевого і червоного.

У зеленій зоні - це маска на обличчі в громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 кв. м, заповненість кінотеатрів не більше ніж на 50% і перевезення пасажирів в громадському транспорті в кількості не більше, ніж місць для сидіння.

У жовтій (буферної) зони - додатково забороняється відвідування соціальних установ для перебування людей похилого віку.

У помаранчевій зоні - це діяльність засобів розміщення (крім готелів), розважальних закладів, ресторанів в нічний час з 24:00, заборонені планові госпіталізації в лікарнях, робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, забороняється прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 кв. м.

У червоній зоні - додатково забороняється робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Нагадаємо, що раніше ВООЗ спростувала сезонність коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше лікарі назвали дату початку другої хвилі коронавірусу в Україні.