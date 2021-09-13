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В Минздраве рассказали, когда Украина перейдет в "желтую" зону карантина

Автор: Людмила Жукова

Карантин в Украине могут ужесточить уже на этой неделе и у страны есть вероятность войти в "желтую" зону ограничений.

В этом уверен врач-анестезиолог, ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусом Сергей Дубров на канале "Украина 24".

Медик прогнозирует переход из зеленой зоны в желтую уже на этой неделе.

"Уже большинство регионов по статистическим показателям соответствуют цвету желтой зоны. То есть не исключено, что на этой неделе страна действительно перейдет в желтую зону карантина", - заявил Дубров.

По словам врача, сейчас весь мир переживает новую волну COVID-19 и Украина не исключение. Дубров отмечает, что в стране недостаточно вакцинированных людей, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

"Есть два основных момента, как мне кажется. Если сравнивать с предыдущей волной, то рост есть немного медленнее. Это скорее всего связано с вакцинацией, с тем, что определенное количество людей переболело... Второе, что является более отрицательным, на мой взгляд, что подавляющее большинство заболевших имеют инфицирование мутировавшим "Дельта"-штаммом. Согласно опыту Америки и Европы, мы понимаем, что "Дельта"-штамм характеризуется более тяжелым течением, большая потребность в госпитализации, в лечении в отделениях интенсивной терапии", - отмечает медик.

Пик новой волны COVID-19 может быть в ноябре, добавил Дубров.

Как мы писали ранее, украинцам рассказали, на какой день после вакцинации больше вероятность подцепить COVID-19.

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Карантин