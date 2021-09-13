У МОЗ розповіли, коли Україна перейде в "жовту" зону карантину

Медик прогнозує перехід із зеленої зони в жовту вже на цьому тижні.

"Вже більшість регіонів за статистичними показниками відповідають кольору жовтої зони. Тобто не виключено, що на цьому тижні країна дійсно перейде в жовту зону карантину", - заявив Дубров.

За словами лікаря, зараз весь світ переживає нову хвилю COVID-19 і Україна не виняток. Дубров зазначає, що в країні недостатньо вакцинованих людей, щоб говорити про колективний імунітет.

"Є два основні моменти, як мені здається. Якщо порівнювати з попередньою хвилею, то зростання є трохи повільніше. Це швидше за все пов'язано з вакцинацією, з тим, що певна кількість людей перехворіло... Друге, що є більш негативним, на мій погляд, що переважна більшість хворих мають інфікування мутованим "Дельта"-штамом. Відповідно до досвіду Америки і Європи, ми розуміємо, що "Дельта"-штам характеризується більш важким перебігом, велика потреба в госпіталізації, в лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії", - зазначає медик.

Пік нової хвилі COVID-19 може бути в листопаді, додав Дубров.