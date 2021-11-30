В Минздраве рассказали, как уберечься от Омикрона, который стремительно распространяется по миру
Новый штамм коронавируса Омикрон, из-за распространения которого в Украине уже вводят самоизоляцию для граждан некоторых стран, продолжает стремительно распространяться по миру. И хотя пока не сообщается о тяжести течения болезни, вирус имеет много мутаций.
Об этом рассказали в Минздраве.
Омикрон еще не изучен, однако вызывает беспокойство
В Министерстве уточнили, что пока известно не так много фактов о новой мутации. Вопросы вызывают, в первую очередь, скорость распространения штамма и тяжесть заболевания, вызванных новым вариантом COVID-19.
"Количество случаев этого варианта увеличивается почти во всех провинциях Южно-Африканской Республики. Это свидетельствует о том, что вариант может иметь повышенную скорость передачи", - говорят в Минздраве.
По данным Минздрава, новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности (заразности) и возможного снижения вакцинной защиты.
Эффективны ли существующие вакцины против нового штамма
Пока нет никаких данных, которые бы утверждали, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма "Омикрон". Для того, чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма необходимы дальнейшие исследования.
Так, в компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон".
А генеральный директор компании Moderna Пол Бертон заявил, что предприятие может выпустить измененную вакцину от штамма коронавируса "Омикрон" в начале следующего года.
Каковы симптомы Омикрона и как уберечься
Врач из ЮАР, откуда и начал распространяться штамм, заявила, что пациенты, у которых обнаружили штамм "Омикрон", жаловались на ощущение сильной усталости.
В то же время не было зафиксировано случаев потери обоняния и вкуса.
В Минздраве отмечают, что рекомендации по защите от нового штамма остаются теми же, что и для всех остальных мутаций COVID, это:
- вакцинация,
- мытье рук с мылом, использование антисептиков,
- ношение маски, прикрывающей нос и рот,
- социальная дистанция в 1,5 метра,
- чихание (кашлянье) в сгиб локтя или салфетку.
Также в министерстве посоветовали придерживаться самоизоляции, если есть возможность, проветривать помещение, дезинфицировать поверхности, а также избегать касания лица руками.
Напомним, что в Министерстве здравоохранения уже разрабатывают меры для предотвращения заражения граждан Украины штаммом коронавируса "Омикрон". В стране вводят самоизоляцию для лиц, прибывающих из некоторых африканских государств.