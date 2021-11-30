В МОЗ розповіли, як вберегтися від нового штаму Омікрон, який стрімко шириться світом

Новий штам коронавірусу Омікрон, через поширення якого в Україні вже вводять самоізоляцію для громадян деяких країн, продовжує стрімко поширюватися світом. І хоча наразі не повідомляється про тяжкість перебігу хвороби, вірус має багато мутацій.

Про це розповіли в МОЗ .

Омікрон ще не вивчений, проте викликає занепокоєння

В Міністерстві уточнили, що наразі відомо не так багато фактів про нову мутацію. Питання викликають, у першу чергу, швидкість поширення штаму та тяжкість захворювання, спричиненим новим варіантом COVID-19.

"Кількість випадків цього варіанту збільшується майже у всіх провінціях Південно-Африканської Республіки. Це свідчить про те, що варіант може мати підвищену швидкість передачі", - кажуть в МОЗ.

За даними МОЗ, новий штам може мати близько 30 мутацій, з яких частина викликає серйозне занепокоєння через можливий ризик повторного інфікування, підвищену трансмісивність (заразність) та можливе зниження вакцинного захисту.

Чи ефективні існуючі вакцини проти нового штаму

Наразі немає жодних даних, які б стверджували, що вакцина проти COVID-19 не ефективна проти штаму "Омікрон". Для того, щоб визначати ефективність вакцини проти нового штаму необхідні подальші дослідження.

Так, в компанії BioNTech і Pfizer заявили, що вже почали розробку нової вакцини від COVID-19, спрямованої на боротьбу зі штамом коронавірусу "Омікрон".

А генеральний директор компанії Moderna Пол Бертон заявив, що підприємство може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року.

Які симптоми Омікрону і як вберегтися

Лікарка з ПАР, звідки й почав поширюватися штам, заявила, що пацієнти, у яких виявили штам "Омікрон", скаржилися на відчуття сильної втоми.

Водночас не було зафіксовано випадків втрати нюху і смаку.

В МОЗ зазначають, що рекомендації щодо захисту від нового штаму залишаються тими ж, що й для всіх інших мутацій COVID, це:

вакцинація,

миття рук з милом, використання антисептиків,

носіння маски, що прикриває ніс і рот,

соціальна дистанція у 1,5 метри,

чхання (кашляння) у згін ліктя чи серветку.

Також в Міністерстві порадили дотримуватися самоізоляції, якщо є змога, провітрювати приміщення, дезінфікувати поверхні, а також уникати торкання обличчя руками.