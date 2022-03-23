В Минздраве рассказали, как справиться со стрессом во время войны

Испытывать беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором, - нормально. Это приемлемая реакция нашей психики и организма на сложившуюся ситуацию. Как же сохранить эмоциональное равновесие в самое сложное для страны время?
Об этом сообщили в МОЗ.
Чтобы минимизировать последствия стресса, врачи рекомендуют:
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