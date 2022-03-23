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В Минздраве рассказали, как справиться со стрессом во время войны

Фото: бомбоубежище в Киеве (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Испытывать беспокойство и страх в то время, когда вокруг вас боевые действия, а страна в состоянии войны с агрессором, - нормально. Это приемлемая реакция нашей психики и организма на сложившуюся ситуацию. Как же сохранить эмоциональное равновесие в самое сложное для страны время?

Об этом сообщили в МОЗ.

Чтобы минимизировать последствия стресса, врачи рекомендуют:

  • Сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.
  • Потреблять лишь достоверную информацию из официальных источников. Просматривать новости 24/7 не стоит.
  • Позаботиться о возможных запасах продуктов и питьевой воды. В частности, попытаться сделать запасы в месте укрытия.
  • Стараться по возможности соблюдать режим дня и сна.
  • Не забывать двигаться и по возможности выполнять хотя бы минимальные физические активности.
  • По возможности быть на связи с близкими. Если такой нет, и вы в укрытии, - общайтесь и поддерживайте тех, кто рядом с вами.
  • При возможности помогать тем, кто в этом нуждается.
  • Правильно и глубоко дышать, считать вдохи и выдохи, уравновешивая их.

Ранее мы писали, что произойдет с вашим организмом, если пить недостаточно воды.

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