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В МОЗ розповіли, як впоратися зі стресом під час війни

Фото: Бомбосховище в Києві (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Відчувати занепокоєння та страх в той час, коли навколо вас бойові дії, а країна в стані війни з агресором, - нормально. Це прийнятна реакція нашої психіки та організму на ситуацію, що склалася. Як же зберегти емоційну рівновагу у найскладніший для країни час?

Про це повідомили в МОЗ.

Щоб мінімізувати наслідки стресу, лікарі рекомендують:

  • Зосередитися на тому, що ви можете контролювати.
  • Споживати лише достовірну інформацію з офіційних джерел. Переглядати новини 24/7 не варто.
  • Подбати про можливі запаси продуктів та питної води. Зокрема, спробувати зробити запаси у місці укриття.
  • Намагатися за можливості дотримуватися режиму дня та сну.
  • Не забувати рухатися та за можливості виконувати хоча б мінімальні фізичні активності.
  • За можливості бути на зв'язку з близькими. Якщо такої нема, і ви в укритті, - спілкуйтеся і підтримуйте тих, хто поруч з вами.
  • При можливості допомагати тим, хто цього потребує.
  • Правильно та глибоко дихати, рахувати вдихи та видихи, врівноважуючи їх.

Раніше ми писали, що станеться з вашим організмом, якщо пити недостатньо води.

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