В Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса

Как вернуть средства за лекарства от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В Минздраве рассказали, какие нужны документы для получения компенсации за лечение COVID-19

В Министерстве охраны здоровья рассказали, что пациенты могут вернуть средства, которые были потрачены на лекарства против коронавируса. Как отмечают в ведомстве, компенсацию могут получить, в том числе и пациенты, которые проходили лечение дома, под присмотром семейного врача.

Государство компенсирует украинцам средства за лекарства, но только в том случае, если их выписал врач. Как рассказали в контакт-центре по коронавирусу Минздрава для издания "Сегодня", если врач назначил лечение от COVID-19 амбулаторно, то компенсацию получить можно. Но для этого нужно сохранить все чеки и результаты теста на коронавирус.

"Если у вас есть все чеки, то вы имеете право вернуть деньги за лечение. Я сейчас продиктую перечень документов… Для компенсации стоимости лечения вам нужно подать заявление и копию чеков в районное управление труда и соцзащиты. То есть вам нужны копии чеков, результат на "корону", что у вас действительно был коронавирус, и следует написать заявление. Контакты можно найти на сайте eHealth", - сообщили в контакт-центре.

Стоит отметить, что пациенты с коронавирусом, которые лечатся дома и находятся на самоизоляции, имеют право выходить из дома на улицу. Однако им запрещено заходить в места массового скопления людей – например, в магазины.

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