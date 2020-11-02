У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу

Як повернути кошти за ліки від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, які потрібні документи для отримання компенсації за лікування COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що пацієнти можуть повернути кошти, які були витрачені на ліки проти коронавірусу. Як зазначають у відомстві, компенсацію можуть отримати, в тому числі й ті пацієнти, які проходили лікування вдома, під наглядом сімейного лікаря.

Держава компенсує українцям кошти за ліки, але тільки в тому випадку, якщо їх виписав лікар. Як розповіли в контакт-центрі по коронавірусу МОЗ для видання "Сьогодні", якщо лікар призначив лікування від COVID-19 амбулаторно, то отримати компенсацію можна. Але для цього потрібно зберегти всі чеки та результати тесту на коронавірус.

"Якщо у вас є всі чеки, то ви маєте право повернути гроші за лікування. Я зараз продиктую перелік документів... Для компенсації вартості лікування вам потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соцзахисту. Тобто вам потрібні копії чеків, результат на "корону", що у вас дійсно був коронавірус, і слід написати заяву. Контакти можна знайти на сайті eHealth", - повідомили в контакт-центрі.

Варто відзначити, що пацієнти з коронавірусом, які лікуються вдома і знаходяться на самоізоляції, мають право виходити з дому на вулицю. Однак їм заборонено заходити в місця масового скупчення людей – наприклад, в магазини.

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