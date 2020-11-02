ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу

Понеділок 02 листопада 2020 21:59
У МОЗ розповіли, як отримати компенсацію за ліки від коронавірусу
Як повернути кошти за ліки від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У МОЗ розповіли, які потрібні документи для отримання компенсації за лікування COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що пацієнти можуть повернути кошти, які були витрачені на ліки проти коронавірусу. Як зазначають у відомстві, компенсацію можуть отримати, в тому числі й ті пацієнти, які проходили лікування вдома, під наглядом сімейного лікаря.

Держава компенсує українцям кошти за ліки, але тільки в тому випадку, якщо їх виписав лікар. Як розповіли в контакт-центрі по коронавірусу МОЗ для видання "Сьогодні", якщо лікар призначив лікування від COVID-19 амбулаторно, то отримати компенсацію можна. Але для цього потрібно зберегти всі чеки та результати тесту на коронавірус.

"Якщо у вас є всі чеки, то ви маєте право повернути гроші за лікування. Я зараз продиктую перелік документів... Для компенсації вартості лікування вам потрібно подати заяву та копію чеків в районне управління праці та соцзахисту. Тобто вам потрібні копії чеків, результат на "корону", що у вас дійсно був коронавірус, і слід написати заяву. Контакти можна знайти на сайті eHealth", - повідомили в контакт-центрі.

Варто відзначити, що пацієнти з коронавірусом, які лікуються вдома і знаходяться на самоізоляції, мають право виходити з дому на вулицю. Однак їм заборонено заходити в місця масового скупчення людей – наприклад, в магазини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є сценарії посилення карантину в Україні.

А також розповідали про те, що названі суми штрафів в Україні за порушення карантинних правил.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Мінстерство охорони здоров'я УкраїнилекарстваКомпенсация

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся