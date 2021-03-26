В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки"

В Минздраве Украины назвали возможные реакции и рассказали об эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину в количестве 200 тысяч доз.

Об этом 26 марта говорится в сообщении на Facebook -странице министерства.

Как работает вакцина CoronaVac

В состав препарата входит инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

"Это безопасная технология, которая успешно применяется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии", - рассказали в Минздраве.

Пациенту должны ввести две дозы препарата, интервал между ними составляет 14-28 дней.

Отмечается, что после полного курса (когда сделали две прививки) эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%.

Какие противопоказания

Среди противопоказаний для вакцинирования препаратом CoronaVac пациентов медики назвали:

гиперчувствительность к компонентам;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

серьезные заболевания нервной системы;

температура тела выше 38,5 градуса;

беременность и кормление грудью;

тяжелые хронические заболевания.

Какие побочные эффекты могут возникнуть

Среди возможных реакций организма на прививку CoronaVac в Минздраве назвали следующие:

покраснение, боль и отек в месте укола;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

кашель или насморк;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

склерома;

спазмы мышц;

отеки век, покраснение глаз.

В Минздраве Украины рассказали о вакцине CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)