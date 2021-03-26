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В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки"

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 18:07
В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные "побочки" Фото: в Минздраве Украины рассказали о вакцине CoronaVac (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Минздраве Украины назвали возможные реакции и рассказали об эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech, первая партия которой прибыла в Украину в количестве 200 тысяч доз.

Об этом 26 марта говорится в сообщении на Facebook-странице министерства.

Как работает вакцина CoronaVac

В состав препарата входит инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

"Это безопасная технология, которая успешно применяется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии", - рассказали в Минздраве.

Пациенту должны ввести две дозы препарата, интервал между ними составляет 14-28 дней.

Отмечается, что после полного курса (когда сделали две прививки) эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%.

Какие противопоказания

Среди противопоказаний для вакцинирования препаратом CoronaVac пациентов медики назвали:

  • гиперчувствительность к компонентам;
  • тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
  • серьезные заболевания нервной системы;
  • температура тела выше 38,5 градуса;
  • беременность и кормление грудью;
  • тяжелые хронические заболевания.

Какие побочные эффекты могут возникнуть

Среди возможных реакций организма на прививку CoronaVac в Минздраве назвали следующие:

  • покраснение, боль и отек в месте укола;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
  • кашель или насморк;
  • рвота или тошнота, диарея;
  • утомляемость, сонливость;
  • аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
  • склерома;
  • спазмы мышц;
  • отеки век, покраснение глаз.

В Минздраве рассказали о новой вакцине: какие противопоказания и возможные &quot;побочки&quot;

В Минздраве Украины рассказали о вакцине CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, чем вакцина Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть.

Также мы писали о том, что в Кабмине рассказали об изменениях в плане вакцинации от коронавируса.

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