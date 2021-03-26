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У МОЗ розповіли про нову вакцину: які протипоказання та можливі "побочки"

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 18:07
У МОЗ розповіли про нову вакцину: які протипоказання та можливі "побочки" Фото: у МОЗ України розповіли про вакцину CoronaVac (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У МОЗ України назвали можливі реакції та розповіли про ефективність китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну в кількості 200 тисяч доз.

Про це 26 березня йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці міністерства.

Як працює вакцина CoronaVac

До складу препарату входить інактивований ("вбитий") вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

"Це безпечна технологія, яка успішно застосовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, кашлюку, поліомієліту та дифтерії", - розповіли в МОЗ.

Пацієнту повинні ввести дві дози препарату, інтервал між ними становить 14-28 днів.

Зазначається, що після повного курсу (коли зробили два щеплення) ефективність вакцини CoronaVac становить 83,5%.

Які протипоказання

Серед протипоказань для вакцинації препаратом CoronaVac пацієнтів медики назвали:

  • гіперчутливість до компонентів;
  • важка алергічна реакція на вакцини в минулому;
  • серйозні захворювання нервової системи;
  • температура тіла вище за 38,5 градуса;
  • вагітність і годування груддю;
  • важкі хронічні захворювання

Які побічні ефекти можуть виникнути

Серед можливих реакцій організму на щеплення CoronaVac в МОЗ назвали наступні:

  • почервоніння, біль і набряк в місці уколу;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі, біль у горлі;
  • кашель або нежить;
  • блювання або нудота, діарея;
  • стомлюваність, сонливість;
  • алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;
  • склерома;
  • спазми м'язів;
  • набряки повік, почервоніння очей.

У МОЗ розповіли про нову вакцину: які протипоказання та можливі &quot;побочки&quot;

В МОЗ України розповіли про вакцину CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, чим вакцина Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти.

Також ми писали про те, що в Кабміні розповіли про зміни в плані вакцинації від коронавірусу.

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