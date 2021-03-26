У МОЗ розповіли про нову вакцину: які протипоказання та можливі "побочки"

У МОЗ України назвали можливі реакції та розповіли про ефективність китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech, перша партія якої прибула в Україну в кількості 200 тисяч доз.

Про це 26 березня йдеться в повідомленні на Facebook -сторінці міністерства.

Як працює вакцина CoronaVac

До складу препарату входить інактивований ("вбитий") вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

"Це безпечна технологія, яка успішно застосовується для виготовлення вакцин від грипу, тифу, холери, кашлюку, поліомієліту та дифтерії", - розповіли в МОЗ.

Пацієнту повинні ввести дві дози препарату, інтервал між ними становить 14-28 днів.

Зазначається, що після повного курсу (коли зробили два щеплення) ефективність вакцини CoronaVac становить 83,5%.

Які протипоказання

Серед протипоказань для вакцинації препаратом CoronaVac пацієнтів медики назвали:

гіперчутливість до компонентів;

важка алергічна реакція на вакцини в минулому;

серйозні захворювання нервової системи;

температура тіла вище за 38,5 градуса;

вагітність і годування груддю;

важкі хронічні захворювання

Які побічні ефекти можуть виникнути

Серед можливих реакцій організму на щеплення CoronaVac в МОЗ назвали наступні:

почервоніння, біль і набряк в місці уколу;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель або нежить;

блювання або нудота, діарея;

стомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м'язів;

набряки повік, почервоніння очей.

В МОЗ України розповіли про вакцину CoronaVac (фото: facebook.com/moz.ukr)