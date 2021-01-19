Организм способен бороться: ученые сделали новое заявление об иммунитете от коронавируса

Ученые сделали новое заявление об иммунитете от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Иммунитет после перенесенного коронавируса способен сохраняться долгое время. Ученые утверждают, что клетки, которые запоминают коронавирус, способны длительное время сохраняться в организме человека.

Как показали результаты нового исследования группы ученых из США и Швейцарии, через полгода после перенесенного коронавируса, клетки иммунитета человека способны быстро вырабатывать антитела. Об этом сообщается в журнале Nature.

Специалисты изучили данные 87 пациентов, которые перенесли коронавирус через 1, 3 и 6 месяцев после заражения и выяснили, что антитела к SARS-CoV-2 могут со временем исчезать, но у них поддерживается уровень специфических В-клеток памяти, которые могут узнавать вирус. Эти клетки возобновляют производство антител к коронавирусу, если он снова проникнет в организм.

По данным более ранних исследований, уровень концентрации антител за 36 дней после болезни падает в два раза. Но если человек снова подцепит коронавирус, специальные клетки снова начнут свою работу. А это значит, что уровень антител снижается, а вот количество В-клеток остается на прежнем уровне. И антитела, которые производят В-клетки намного сильнее антител, которые формируются в организме человека после болезни. Они более устойчивые к мутациям шипованного белка, который коронавирус использует, чтобы попасть в организм.

Кроме того, ученым удалость выяснить, что частицы коронавируса могут долго находится в организме человека. После обнаружения клеток памяти, медики провели биопсию тонкого кишечника 14 участникам испытаний и выяснили, что у 5 добровольцев есть белки SARS-CoV-2.

По мнению ученых, частицы вируса в кишечнике продолжают "информировать" иммунную систему, чтобы она вырабатывала достаточное количество клеток памяти.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые опровергли миф о коллективном иммунитете от коронавируса.

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