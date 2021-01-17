Коллективный иммунитет будет бессилен: ученые развеяли главный миф пандемии

Даже при заражении 76% населения не возникает коллективный иммунитет (коллаж: РБК-Украина)

Предполагается, что коллективный иммунитет препятствует легкому распространению COVID-19, потому что вирус сталкивается с популяцией, имеющей уровень иммунитета, который уменьшает число людей, восприимчивых к инфекции. Ученые говорят о том, что вспышки заболеваемости не ослабевают, даже когда регионе заражено более 76% жителей. Поможет ли коллективный иммунитет в борьбе с пандемией и какие сложности возникают с его появлением – читайте ниже.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, показатели смертности и заражаемости в основном неослабевающей вспышки, оставались на прежнем уровне, даже когда в городе Манаус (Бразилия) было заражено 76% населения. Даже при таком количестве переболевших коллективный иммунитет не развился.

Ученые использовали данные об обнаружении специфических антител к SARS-CoV-2 у участников исследования. Данные корректировались в связи с вероятностью исчезновения антител с течением времени, чтобы рассчитать предполагаемую частоту заболеваемости COVID-19 при 66% зараженных в июне и 76% в октябре, в Манаусе.

На фоне коронавируса в городе в 4,5 раза увеличилась смертность. Несмотря на столь высокую долю инфицированного населения, передача инфекции в Манаусе продолжалась даже при наличии нефармацевтических вмешательств с эффективным уровнем воспроизводства.

Ученые делают вывод, что порог коллективного иммунитета, доля населения, которая нуждается в иммунитете, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, вероятно, будет высоким для SARS-CoV-2. Усложняется ситуация тем, что со временем иммунитет к болезни ослабевает, подвергая организм повторному заражению и приводя к рискам новых вспышек заболевания.

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