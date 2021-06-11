В Минздраве опровергли популярный миф, которым мамы запугивали детей в детстве

Так, украинцам напомнили, что в детстве детей пугают фразой "Не бегай с мокрой головой, заболеешь менингитом".

"Эта фраза популярна весь год. Осенью и зимой родители ссорятся с детьми, которые выбегают из школы без шапок. А летом "пугалка" про мокрую голову и менингит перебирается на пляжи. Так пугают детей, которые любят сломя голову забегать в воду или отказываются вытирать насухо голову после купания", – пишет Минздрав.

Что такое менингит?

Менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека, которое может быть вызвано возбудителями инфекционных заболеваний. Кроме того, причинами менингита могут стать и определенные травмы, рак, употребление некоторых лекарственных препаратов.

В Минздраве сообщают, что вызвать воспаление могут как бактерии, так и вирусы, которые попадают в кровь, преодолевают гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек.

"Особенно опасен бактериальный менингит. Если пропустить начальные симптомы, без медицинского вмешательства смерть может наступить за несколько часов", – сказано в сообщении.

Каковы симптомы?

Симптомами менингита являются высокая температура, головная боль, боли в шее при попытке наклонить голову вперед, рвота, чувствительность к свету.

Как защититься от менингита:

Вакцинируйтесь . Вакцины защищают от таких возбудителей менингита как менингококк, пневмококк, Hib-инфекция.

Заботьтесь о гигиене. Используйте посуду только для себя, не передавайте их другим людям. Возбудители менингита передаются через слизистые выделения из дыхательных путей.

Заботьтесь об иммунитете. Хороший сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность помогают не просто хорошо чувствовать себя, но и повышают способность организма противостоять болезням.

В Минздраве подчеркнули, что долгое пребывание в непрогретой воде или на холодном ветру, не станут причиной менингита, но могут вызвать простуду или пневмонию.