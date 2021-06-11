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В Минздраве опровергли популярный миф, которым мамы запугивали детей в детстве

Автор: Тетяна Самарук

В Министерстве здравоохранения развенчали популярный миф о том, что менингитом можно заболеть из-за переохлаждения.

Об этом сообщили в прессслужбе ведомства в Telegram.

Так, украинцам напомнили, что в детстве детей пугают фразой "Не бегай с мокрой головой, заболеешь менингитом".

"Эта фраза популярна весь год. Осенью и зимой родители ссорятся с детьми, которые выбегают из школы без шапок. А летом "пугалка" про мокрую голову и менингит перебирается на пляжи. Так пугают детей, которые любят сломя голову забегать в воду или отказываются вытирать насухо голову после купания", – пишет Минздрав.

Что такое менингит?

Менингит – это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга человека, которое может быть вызвано возбудителями инфекционных заболеваний. Кроме того, причинами менингита могут стать и определенные травмы, рак, употребление некоторых лекарственных препаратов.

В Минздраве сообщают, что вызвать воспаление могут как бактерии, так и вирусы, которые попадают в кровь, преодолевают гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек.

"Особенно опасен бактериальный менингит. Если пропустить начальные симптомы, без медицинского вмешательства смерть может наступить за несколько часов", – сказано в сообщении.

Каковы симптомы?

Симптомами менингита являются высокая температура, головная боль, боли в шее при попытке наклонить голову вперед, рвота, чувствительность к свету.

Как защититься от менингита:

  • Вакцинируйтесь. Вакцины защищают от таких возбудителей менингита как менингококк, пневмококк, Hib-инфекция.

  • Заботьтесь о гигиене. Используйте посуду только для себя, не передавайте их другим людям. Возбудители менингита передаются через слизистые выделения из дыхательных путей.

  • Заботьтесь об иммунитете. Хороший сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность помогают не просто хорошо чувствовать себя, но и повышают способность организма противостоять болезням.

В Минздраве подчеркнули, что долгое пребывание в непрогретой воде или на холодном ветру, не станут причиной менингита, но могут вызвать простуду или пневмонию.

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