У МОЗ спростували популярний міф, яким мами залякували дітей у дитинстві

Так, українцям нагадали, що у дитинстві дітей лякають фразою "Не бігай з мокрою головою, захворієш на менінгіт".

"Ця фраза популярна увесь рік. Восени й взимку батьки сваряться з дітьми, які вибігають зі школи без шапок. А влітку "лякалка" про мокру голову і менінгіт перебирається на пляжі. Так лякають дітей, які люблять стрімголов забігати у воду або відмовляються витирати насухо голову після купання", – пише МОЗ.

Що таке менінгіт?

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини, яке може бути спричинено збудниками інфекційних захворювань. Окрім того, причинами менінгіту можуть стати й певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів.

У МОЗ повідомляють, що викликати запалення можуть, як бактерії, так і віруси, які потрапляють в кров, долають гематоенцефалічний бар’єр і спричиняють запалення мозкових оболонок.

"Особливо небезпечний бактеріальний менінгіт. Якщо пропустити початкові симптоми, без медичного втручання смерть може настати за кілька годин", – сказано у повідомленні.

Які симптоми?

Симптомами менінгіту є висока температура, головний біль, болі в шиї при намаганні нахилити голову вперед, блювання, чутливість до світла.

Як захиститися від менінгіту:

Вакцинуйтеся . Вакцини захищають від таких збудників менінгіту як менінгокок, пневмокок, Hib-інфекція.

Дбайте про гігієну. Використовуйте посуд тільки для себе, не передавайте їх іншим людям. Збудники менінгіту передаються через слизові виділення із дихальних шляхів.

Піклуйтесь про імунітет. Хороший сон, збалансоване харчування, регулярна фізична активність допомагають не просто добре почуватись, але й підвищують здатність організму протистояти хворобам.

У МОЗ наголосили, що довге перебування у непрогрітій воді чи на холодному вітру, не стануть причиною менінгіту, але можуть викликати простуду або пневмонію.