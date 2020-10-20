В Минздраве объяснили, зачем ввели жесткий карантин весной: мы были вынуждены

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Максим Степанов назвал причины введения жесткого локдауна в Украине весной

Глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов объяснил, почему самый жесткий карантин был введен в Украине весной, когда количество инициированных было очень низким. Он отметил, что в тот период система здравоохранения совершенно не была готова к пандемии.

Как рассказал Максим Степанов, вынужденный локдаун дал возможность системе здравоохранения подготовиться к серьезному наплыву больных с коронавирусом. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 20 октября.

"Из-за больных в апреле мы были вынуждены пойти на локдаун. А сейчас система выдерживает десятки тысяч больных", - рассказал министр здравоохранения.

Он признал, что в нынешней системе охраны здоровья "не все идеально" и подчеркнул, что страна может оказаться в "критическом положении" из-за игнорирования украинцами базовых правил безопасности.

"Есть много недостатков и проблем, которые требуют быстрых решений. Но хочу обратить ваше внимание: если бы мы не нарастили мощности медицинской системы для борьбы с COVID-19, то коллапс наступил бы еще в июле", - резюмировал министр охраны здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что названо условие для введение жесткого карантина в Украине.

А также рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, что такое четыре новых уровня опасности из-за коронавируса.