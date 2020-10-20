ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве объяснили, зачем ввели жесткий карантин весной: мы были вынуждены

Вторник 20 октября 2020 16:38
В Минздраве объяснили, зачем ввели жесткий карантин весной: мы были вынуждены
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Максим Степанов назвал причины введения жесткого локдауна в Украине весной

Глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов объяснил, почему самый жесткий карантин был введен в Украине весной, когда количество инициированных было очень низким. Он отметил, что в тот период система здравоохранения совершенно не была готова к пандемии.

Как рассказал Максим Степанов, вынужденный локдаун дал возможность системе здравоохранения подготовиться к серьезному наплыву больных с коронавирусом. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде во вторник, 20 октября.

"Из-за больных в апреле мы были вынуждены пойти на локдаун. А сейчас система выдерживает десятки тысяч больных", - рассказал министр здравоохранения.

Он признал, что в нынешней системе охраны здоровья "не все идеально" и подчеркнул, что страна может оказаться в "критическом положении" из-за игнорирования украинцами базовых правил безопасности.

"Есть много недостатков и проблем, которые требуют быстрых решений. Но хочу обратить ваше внимание: если бы мы не нарастили мощности медицинской системы для борьбы с COVID-19, то коллапс наступил бы еще в июле", - резюмировал министр охраны здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, что названо условие для введение жесткого карантина в Украине.

А также рассказывали о том, что в Минздраве объяснили, что такое четыре новых уровня опасности из-за коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь карантинКиев

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь