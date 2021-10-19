В Минздраве объяснили, какие вакцины от коронавируса лучше для беременных

Вакцинация от коронавируса для беременных на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, при этом сама болезнь чаще грозит привести к осложнениям и даже смерти.

Риски для беременных при коронавирусе

Женщины в положении, зараженные COVID-19, попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких чаще, чем небеременные. А согласно с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), будущие мамы с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть.

Также медики предупреждают, что коронавирус во время беременности связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.

Вакцинация для беременных

Прививки от COVID-19 во время беременности не представляют опасности ни для женщины, ни для малыша, и не способны привести к их заражению, так как ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

В Минздраве обратили внимание, что польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка "гораздо больше, чем любые потенциальные риски", и сама прививка способна защитить от тяжелого течения COVID-19.

При выборе вакцин для прививок беременных стоит отдавать предпочтение препаратам на платформе мРНК - в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

"Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от COVID вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка", - говорится в сообщении.